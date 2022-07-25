Дорогу в центре Барнаула перекроют на две недели

Движение по улице Мерзликина в районе пересечения с Социалистическим проспектом перекроют в Барнауле на две недели. Как сообщает пресс-центр мэрии, с 1 по 15 августа дорогу перекроют из-за капитального ремонта водопровода на участке.

Водителей просят быть внимательными при проезде участка, по возможности выбирать заранее маршруты объезда.