Дорогу в центре Барнаула перекроют на две недели

Ограничение движения по улице Мерзликина связано с ремонтом водопровода

25 июля 2022, 20:37

Движение по улице Мерзликина в районе пересечения с Социалистическим проспектом перекроют в Барнауле на две недели. Как сообщает пресс-центр мэрии, с 1 по 15 августа дорогу перекроют из-за капитального ремонта водопровода на участке.

Водителей просят быть внимательными при проезде участка, по возможности выбирать заранее маршруты объезда.

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