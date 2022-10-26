Дожди и сильный ветер придут в Алтайский край

Жителей и гостей предупредили о надвигающихся дождях и сильном ветре. О неблагоприятных погодных условиях рассказали в региональном главке МЧС.

«По данным синоптиков, в Алтайском крае днём 27 и ночью 28 октября ожидается усиление ветра до 17 м/с, местами по югу с порывами до 22 м/с. Прогнозируются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, похолодание. Местами по краю возможны гололёдные явления, появление временного снежного покрова, на дорогах гололедица», — сказано в сообщении.

Водителям напомнили о том, что в гололёд нужно быть особенно внимательными и аккуратными на дороге, а пешеходам порекомендовали не находиться у деревьев и рекламных конструкций, которые могут упасть.