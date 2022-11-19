«Думать надо заранее». В Барнаульском крематории ответили, рискуют ли остановить работу из-за санкций

Барнаульскому крематорию не грозит повторение истории подобного предприятия в Воронеже, где из-за поломки иностранного оборудования пришлось приостановить работу. Об этом amic.ru рассказал гендиректор Барнаульского похоронного дома Андрей Чумаченко. По его словам, в крематории заранее подготовились к тому, чтобы продолжать работу даже в условиях санкций.

Чумаченко подтвердил, что барнаульский крематорий работает на том же самом оборудовании, что и воронежский. Производитель печей — компания Tabo CS из Чехии. Сейчас она присоединилась к санкциям против России. Но работу крематория в Барнауле это в любом случае не остановит, уверен гендиректор.

«Я не в курсе, что там за проблемы возникли у воронежских коллег. Но я никакой большой проблемы в санкциях не вижу. Лично у нас есть свои наработки и запас всего необходимого, чтобы в случае чего починить оборудование», — рассказал Чумаченко.

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Общество Барнаульский крематорий может встать из-за санкций, к которым присоединился производитель печей

По словам руководителя крематория, предприятию даже не нужны иностранные детали, чтобы провести ремонт. По его словам, основную часть запчастей способны производить в России.

«Понятно, что любое оборудование изнашивается. Но тут вопрос в том, как ты продумываешь свою работу. Можно просто поставить печку и забыть о ней — новая же, не сломается. Но мы сразу думали, что в будущем разные ситуации могут произойти и когда-то надо будет её чинить. Мы думали об этом, даже ещё никаких санкций не было. Поэтому мы нашли местных производителей, которые смогут предоставить нам нужные запчасти», — пояснил Андрей Чумаченко.

Гендиректор отметил, что самые серьёзные проблемы могут возникнуть с электроникой. Но добавил, что и их можно решить, не прибегая к помощи иностранного производителя. Поэтому Чумаченко уверен, что никакой критической ситуации в работе барнаульского крематория в ближайшее время не случится.

Также он подчеркнул, что в России печей необходимого качества и с нужной сертификацией пока не производят. Поэтому все крематории страны работают либо на чешском, либо на американском оборудовании.

Напомним, в ноябре РБК сообщил, что воронежский крематорий был вынужден остановить работу из-за неисправности печи. Дело в том, что оборудование поставляла чешская компания Tabo CS, которая теперь присоединилась к санкциям против России. Из-за этого в Воронеже не могут закупить необходимые запчасти для ремонта. Издание тогда отметило, что на том же самом оборудовании работает и крематорий в Барнауле.