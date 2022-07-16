«Душный ад». Жительница дома рассказала о том, с чего начался конфликт вокруг «Байк-бара»

Жительница дома, в котором расположен «Байк-бар» рассказала свою версию того, с чего начался конфликт между жильцами и собственниками заведения. Пост на эту тему она опубликовала на своей странице во «Вконтакте».

«Конфликт между собственниками жилых и нежилых помещений запущен лет 5 назад и находится в хронической стадии. Основа конфликта — неплатежи двух собственников нежилых помещений, все платежи ТСН выбивало через суд», — написала горожанка.

По ее словам, сейчас виток конфликта вынесли на всеобщее обозрение, но рассказать о происходящем нужно было давно.

Она также отметила, что конструкции, расположенные у бара, являются рекламными, а это значит, что за них нужно платить.

Жительница дома назвала происходящее «душным адом» и добавила, что адекватнее всего в этой ситуации себя ведет администрация Центрального района, которая пытается найти компромисс между сторонами.

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