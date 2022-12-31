Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае 31 декабря

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедших аварий, детали инцидентов выясняются

31 декабря 2022, 22:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сразу две аварии со смертельным исходом произошли днем 31 декабря в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в 11:00 авария произошла на 284 километре Чуйского тракта в Троицком, а в 14:30 — на 170 километре.

В первом случае столкнулись Nissan Juke и Toyota Corolla. По предварительным данным, 33-летний водитель за рулем Toyota двигался со стороны города Барнаула в сторону города Бийска и не справился с управлением. На встречной полосе его автомобиль столкнулся с Nissan, за рулем которого был 63-летний мужчина.

В результате аварии в Toyota от полученных травм погибла 33-летняя пассажир. Также пострадали водитель Nissan и его пассажир, 62-летняя женщина — с различными травмами пострадавших доставили в больницу.

Во втором ДТП столкнулись Toyota Mark II и Ford Focus. По предварительным данным, 32-летний водитель Toyota при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford под управлением 28-летнего мужчины. В результате аварии водитель Ford скончался на месте происшествия. Водитель Toyota и его пассажир, девушка, осмотрены бригадой скорой медицинской помощи, решается вопрос о их госпитализации.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедших аварий, детали инцидентов выясняются.