Движение транспорта ограничат на двух улицах Барнаула
Движение автобусов на это время будет проходить по новым схемам
В Барнауле ограничат движение на двух улицах из-за ремонта трубопровода на ул. Партизанской, от здания №153 до здания №147. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Перекрыты будут следующие участки:
с 01 по 11 августа по ул. Радищева, от здания №69 до ул. Партизанской,
с 11 по 31 августа по ул. Партизанской, от здания №153 до здания №147, и по ул. Радищева, от здания №153 по ул. Партизанской до ул.Партизанской.
Движение общественного транспорта будет организовано по следующим сменам:
по маршруту №41 при движении в сторону ул. Челюскинцев: ул. Партизанская — пр-кт Красноармейский — ул. Никитина — переулок Ядринцева — ул. Партизанская, далее по маршруту, в обратном направлении: ул. Партизанская — переулок Ядринцева — ул. Никитина — пр-кт Красноармейский — ул. Партизанская, далее по маршруту.
по маршруту №80 при движении в сторону ул. Челюскинцев: пр-кт Красноармейский — ул. Никитина — переулок Ядринцева — ул. Партизанская, далее по маршруту, в обратном направлении: ул. Партизанская — переулок Ядринцева — ул. Никитина — пр-кт Красноармейский, далее по маршруту.