Движение транспорта ограничат на двух улицах Барнаула

Движение автобусов на это время будет проходить по новым схемам

30 июля 2022, 13:56, Илья Звягинцев

В Барнауле ограничат движение на двух улицах из-за ремонта трубопровода на ул. Партизанской, от здания №153 до здания №147. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Перекрыты будут следующие участки:

  • с 01 по 11 августа по ул. Радищева, от здания №69 до ул. Партизанской,

  • с 11 по 31 августа по ул. Партизанской, от здания №153 до здания №147, и по ул. Радищева, от здания №153 по ул. Партизанской до ул.Партизанской.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующим сменам:

  • по маршруту №41 при движении в сторону ул. Челюскинцев: ул. Партизанская — пр-кт Красноармейский — ул. Никитина — переулок Ядринцева — ул. Партизанская, далее по маршруту, в обратном направлении: ул. Партизанская — переулок Ядринцева — ул. Никитина — пр-кт Красноармейский — ул. Партизанская, далее по маршруту.

  • по маршруту №80 при движении в сторону ул. Челюскинцев: пр-кт Красноармейский — ул. Никитина — переулок Ядринцева — ул. Партизанская, далее по маршруту, в обратном направлении: ул. Партизанская — переулок Ядринцева — ул. Никитина — пр-кт Красноармейский, далее по маршруту.

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