Движение транспорта ограничат на двух улицах Барнаула

с 01 по 11 августа по ул. Радищева, от здания №69 до ул. Партизанской,

с 11 по 31 августа по ул. Партизанской, от здания №153 до здания №147, и по ул. Радищева, от здания №153 по ул. Партизанской до ул.Партизанской.