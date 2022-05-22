Двое барнаульцев порыбачили в фонтане на улице Малахова
Похвастаться уловом мужчины пока не успели
22 мая 2022, 12:45, Илья Звягинцев
Житель Барнаула заметил странную картину утром 22 мая. Увиденным горожанин поделился в сообществе «Инцидент Барнаул».
В кадр попали двое мужчин, которые разложили удочки и решили порыбачить в фонтане на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова.
«Тот случай, когда важен сам процесс, а не пойманная рыба», — отметил автор сообщения.
В комментариях под постом большая часть пользователей мерились чувством юмора, но нашлись и те, кто прояснил ситуацию.
Заядлые рыбаки уточнили, что таким образом мужчины просто настраивают снасти, перед тем как отправляться на рыбалку.
Комментарии
Новости партнеров