Двое барнаульцев порыбачили в фонтане на улице Малахова

Житель Барнаула заметил странную картину утром 22 мая. Увиденным горожанин поделился в сообществе «Инцидент Барнаул».

В кадр попали двое мужчин, которые разложили удочки и решили порыбачить в фонтане на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова.

«Тот случай, когда важен сам процесс, а не пойманная рыба», — отметил автор сообщения.

В комментариях под постом большая часть пользователей мерились чувством юмора, но нашлись и те, кто прояснил ситуацию.

Заядлые рыбаки уточнили, что таким образом мужчины просто настраивают снасти, перед тем как отправляться на рыбалку.