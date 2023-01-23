Двое жителей Алтайского края выиграли по миллиону рублей в лотерее

Счастливчики обогатились благодаря билетам, купленным в отделении почты

23 января 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Двое жителей Алтайского края выиграли по 1 млн рублей, купив лотерейный билет в отделении почты. Удачу счастливчикам принёс 14 тираж "Мечтамиллиона" "Национальной лотереи", сообщает пресс-служба "Почты России".

Каждый билет обошёлся победителям в 100 руб. Один из них был приобретён в Барнауле, в отделении почты на улице Новороссийской, а другой – в селе Локоть. Всего в Сибири по итогам новогоднего тиража 39 человек, купивших лотерейный билет на почте, получат по миллиону рублей.

В "Почте России" подчеркнули, что билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях Алтайского края. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки. Розыгрыши по тиражным проводятся ежедневно, а выигрыши суммой менее 15 тысяч рублей можно получить в отделениях почты.