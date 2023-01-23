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Двое жителей Алтайского края выиграли по миллиону рублей в лотерее

Счастливчики обогатились благодаря билетам, купленным в отделении почты

23 января 2023, 16:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Двое жителей Алтайского края выиграли по 1 млн рублей, купив лотерейный билет в отделении почты. Удачу счастливчикам принёс 14 тираж "Мечтамиллиона" "Национальной лотереи", сообщает пресс-служба "Почты России".

Каждый билет обошёлся победителям в 100 руб. Один из них был приобретён в Барнауле, в отделении почты на улице Новороссийской, а другой – в селе Локоть. Всего в Сибири по итогам новогоднего тиража 39 человек, купивших лотерейный билет на почте, получат по миллиону рублей.

В "Почте России" подчеркнули, что билеты тиражных и  бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях Алтайского края. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки. Розыгрыши по тиражным проводятся ежедневно, а выигрыши суммой менее 15 тысяч рублей можно получить в отделениях почты.

 

Комментарии 8

  • не .. не проканает лохотроньте дальше
    23 января, Гость   Ответить
  • Двое жителей Алтайского края выиграли по миллиону рублей в лотерее ---- а можно огласить доход всех лотерейщиков, действующих хотябы на территории АК!? может тогда выясниться что 2 млн руб. это песчинка на пляже реки Оби...!?
    23 января, Гость   Ответить
  • Вранье для лохов
    23 января, Гость   Ответить
  • Проплаченная новость, для лохов...В выигрыше всегда остаётся лишь владелец лотереи.
    24 января, Гость   Ответить
  • Неплохая попытка, почта россии
    24 января, Гость   Ответить
  • Наверняка эти двое муж и жена. Организаторы лотереи?
    24 января, Гость   Ответить
  • Хорошая реклама лотереи и почты...
    25 января, Гость   Ответить
  • Щас пенсионеры побегут всё скупят
    26 января, Гость   Ответить
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