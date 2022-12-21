«Единая Россия»: Основным направлением в 2023 году остаётся поддержка семей с детьми

В партии подвели итоги года и обозначили планы на следующий

21 декабря 2022, 17:02, ИА Амител

Ремонт социальных учреждений в 2022 году / Фото: «Единая Россия»

«Единая Россия» в 2022 году обеспечила укрепление статуса и поддержку участников СВО и их семей, при работе над бюджетом увеличила расходы по ряду социальных направлений и финансирование основных блоков народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму. Итоги законотворческой работы в текущем году и задачи на 2023 год подвели на встрече руководства партии и её думской фракции, сообщает сайт партии ER.ru.

Как партия помогла участникам СВО?

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что в 2022 году оперативно приняли важные законодательные решения. В частности, мобилизованным и добровольцам гарантировано сохранение рабочих мест, для них ввели кредитные каникулы, установили мораторий на пени за ЖКУ и защитили выплаты от списаний по исполнительным производствам.

«Уверен, дополнительными поправками мы гарантируем приостановку судебных и административных производств в отношении участников СВО, установим запрет на арест их денежных счетов. Также мы нормативно закрепили статус добровольческих формирований, которые помогают нашим Вооружённым силам. Прописали гарантии добровольцам, их обязательное личное страхование за счёт средств бюджета, а также выплаты на случай гибели или получения военной травмы», — сказал Андрей Турчак.

Все участники СВО, включая добровольцев и гражданских, привлечённых к выполнению задач ВС РФ, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и связанные с этим меры поддержки.

А что насчёт остальных?

Андрей Турчак напомнил, что при работе над бюджетом партия увеличила расходы по ряду социально значимых направлений — поддержка села, занятости, НКО, волонтёров, молодёжного предпринимательства. Финансово обеспечены и мероприятия народной программы.

«Строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог, реконструкция почтовых отделений, большой проект социальной газификации. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряжённой. Нам удалось не только сохранить финансирование партийных приоритетов, но и за счёт поправок ко второму чтению увеличить расходы по ряду социальных направлений. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия. И это персональная зона ответственности каждого члена нашей фракции и членов наших фракций в региональных и местных парламентах», — уточнил Турчак.

По словам главы думской фракции партии Владимира Васильева, «Единая Россия» в 2022 году была сосредоточена на поддержке людей. При содействии партии в прошлом году принято решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми от 8 до 18 лет — оно коснулось более 5 млн детей, затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, МРОТ и пенсий.

«Выделяются средства на строительство школ, закупку медицинского оборудования, повышение доступности медицинской реабилитации для инвалидов, поддержку семей с детьми, занятость инвалидов. Также на поддержку промышленности, сельского хозяйства, экологии, строительства дорог и жилья, реконструкцию и строительство объектов питьевого водоснабжения», — отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Говоря о приоритетах в работе «Единой России» на 2023 год секретарь Генсовета подчеркнул, что ведущим направлением работы остаётся поддержка семей с детьми, в особенности — с детьми-инвалидами. А также повышение доступности и качества образования и здравоохранения, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение исторической памяти.

А как насчёт Алтайского края?

В Алтайском крае партия также реализовывала проекты и меры поддержки.

«Результаты реализации народной программы „Единой России“ в этом году отвечают поставленным задачам. Наиболее заметных результатов нам удалось достичь в обновлении домов культуры и капитальном ремонте школ. Причём речь идёт в основном о сельских объектах, что особенно актуально для Алтайского края. Мы увеличили в два раза по сравнению с предыдущими годами количество обновляемых домов культуры. В этом году их 23: в 7 проходил текущий ремонт, в 16 обновлялась материально-техническая база на общую сумму 45 млн рублей. Ремонт завершён везде, как и монтаж оборудования», — рассказала заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Наталья Кувшинова.

По её словам, большую сумму — почти 2 млрд рублей — Алтайский край получил на капремонт 43 школ в этом и следующем году. Это самый большой показатель в стране.

Ремонт социальных учреждений в 2022 году / Фото: «Единая Россия»