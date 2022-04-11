Единственный алтайский регоператор, сортирующий мусор, накопил долги и собирается стать банкротом

Рубцовский региональный оператор по обращению с ТКО, фирма «ВторГеоРесурс», подал в арбитраж заявление о признании себя банкротом, сообщает «Алтапресс».

Этот регоператор смог построить первый на территории Алтайского края мусоросортировочный комплекс и запустить его в эксплуатацию. На своей странице в соцсети «Одноклассники» 28 марта компания опубликовала запись о том, что запуск комплекса планируется 1 июля 2022 года. Однако уже 1 апреля организация подала заявление в арбитраж о признании себя банкротом. Это связано с задолженностью компании перед кредиторами на 178 млн рублей. Долги превышают финансовые потребности компании на 60%. На 2022 год организации требуется 286 млн рублей.

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Прочее Алтайский край вступил в мусорную реформу

Уже в этом году власти могут провести конкурс по отбору нового регоператора. В случае признании «ВторГеоРесурса» банкротом, принять участие в этом конкурсе организация не сможет.

Однако среди возможных последствий финансового краха регоператора могут быть потенциальные банкротства некоторых других операторов-перевозчиков, а также отказ полигонов принимать мусор на захоронение.

Несколько лет назад в России началась «мусорная реформа». Алтайский край был поделен на семь зон, каждую из которых обслуживает свой региональный оператор. Это специализированная компания, которая отвечает за всю цепочку обращения с мусором — от контейнерной площадки до полигона.