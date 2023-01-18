Экс-мэра Владивостока приговорили к 16 годам за "покровительство могильщикам"

Бывший глава города заявил, что не брал взятки

18 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16,5 года заключения и оштрафовали на 150 млн рублей за получение взяток на сумму 38 млн рублей, сообщает "Коммерсант".

Гуменюк не признал вину. По его словам, он не брал взятки, а обвинение построено на показаниях предпринимателя Сергея Сиротина. Как считает экс-мэр, тот его оклеветал, чтобы получить минимальное наказание.

"В прошлом году тот же суд признал местного предпринимателя Сиротина виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорил его к четырём годам колонии строгого режима и штрафу в размере 62,5 млн рублей. Это двукратная сумма взятки, которую Сиротин с декабря 2018 года по февраль 2021 года передал бывшему мэру Владивостока "за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь", – отмечает издание.

Гуменюк находится под стражей с октября 2021 года. 18 мая того же года он ушёл в отставку с поста главы города, после того как губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

Как уточняет РИА Новости, бывший мэр Владивостока намерен обжаловать приговор.