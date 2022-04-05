Эксперт предрёк дефицит продовольствия в мире

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов спрогнозировал начало дефицита продовольствия в мире к осени. Об этом пишет «Прайм».

Он пояснил, что рост стоимости на энергоресурсы сказывается, прежде всего, на пищевой промышленности.

«Настоящий дефицит продовольствия в мире может возникнуть к осени, когда к высокой стоимости топлива добавится недостаток зерновых культур на мировых рынках. Сложнее всего придётся развивающимся странам Европы и бедным странам Африки», — считает эксперт.

По мнению Бадалова, такие страны, как Франция, Германия и Великобритания, смогут поддержать свои экономики и не допустить кризиса, а вот страны подобные Греции, Италии, Испании и Кипру «в лучшем случае смогут спасти ситуацию с помощью наращивания долгов». Кроме того, не стоит исключать миграционных проблем: Африке к осени грозит голод, спасаться от которого население будет за счёт миграции в Европу, добавил специалист.