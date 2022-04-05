Энергетики опубликовали график отключения горячей воды в Барнауле

Сибирская генерирующая компания (СГК) обозначила сроки отключения горячей воды в Барнауле на предстоящий сезон, сообщается на сайте энергетиков.

В этом году время проведения ремонтов и гидравлических испытаний в зоне действия ТЭЦ-3 сократится на один день, а в контуре ТЭЦ-2 — на пять.

Так, контуре ТЭЦ-2 отключения будут проводить в два этапа:

С 11 по 23 мая — Железнодорожный и Октябрьский районы. Улица Смирнова, частично ул. П. Сухова, ул. Северо-Западная, пр. Ленина, пр. Коммунаров, пр. Строителей, ул. Воровского, пр. Комсомольский, пр. Красноармейский, ул. 9 Января. С 12 по 24 июля — Ленинский, Октябрьский и Железнодорожный районы. Улица В. Кащеевой, ул. Монтажников, частично пр. Космонавтов, ул. Озерная, 9-ый Заводской проезд, ул. Э. Алексеевой, 4, 5, 10, 11 и 12-ая Западная, частично ул. Малахова, ул. Г. Титова, ул. 40 лет октября, ул. Тимуровская, ул. Чудненко, частично ул. П. Сухова и пр. Калинина.

Отключение горячей воды в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 пройдёт в пять этапов:

С 11 по 19 мая — Железнодорожный, Центральный и Индустриальный районы. Улица Молодежная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт. С 24 мая по 1 июня — Индустриальный район. Улица Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд. С 14 по 22 июня — Индустриальный и Железнодорожный районы. Улица Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлетная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатный и Южный. С 27 июня по 5 июля — Ленинский район. Улица Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт. С 22 по 25 августа — весь контур ТЭЦ-3 для ремонта найденных повреждений.

В СГК напомнили, что гидравлические испытания — самый эффективный и обязательный в России способ проверки трубопроводов. Он позволяет найти на теплосетях повреждения, которые могут повлечь за собой крупные отключения во время отопительного периода. Во время опрессовки в трубопроводы подается холодная вода под высоким давлением.