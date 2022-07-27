Эпатажный алтайский политик решил ещё раз жениться после 30 лет счастливого брака

Фото: Андрей Щукин / vk.com/id9913992

29 июля в краевом дворце бракосочетаний пройдёт свадебная церемония, в которой в качестве жениха будет Андрей Щукин, видный алтайский политик, неоднократно избиравшийся в краевой парламент, где возглавлял фракцию ЛДПР, бывший вице-губернатор, курировавший культуру, спорт и молодёжную политику при Александре Карлине. До прошлой недели он трудился на посту замначальника управления юстиции Алтайского края. Подробностями свадьбы политик поделился с редакцией amic.ru.

До этой свадьбы Андрей Щукин прожил 30 лет в браке с женой Светланой, с которой у них двое взрослых детей. Сын — в недавнем прошлом игрок новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» Кирилл Щукин (он ушёл из большого спорта в 2021 году из-за многочисленных травм). Дочь — певица Марта Филатова. Теперь девушка живёт в Омске, но раньше пела в Барнауле, известна тем, что с 14 лет исполняла гимн России перед началом домашних матчей хоккейной команды «Алтай» во Дворце спорта.

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С женой Светланой Андрей Щукин познакомился на танцах в клубе, когда вернулся в родной Барнаул из армии. Он три года ухаживал за девушкой до свадьбы.

Нынешней же невестой политика стала... его жена. Просто пара решила красиво отметить так называемую «жемчужную свадьбу», ещё раз расписавшись в ЗАГСе. Оказывается, по российским законам можно организовывать официальную церемонию бракосочетания с тем же супругом много раз.

На этой свадьбе, которая состоится 29 июля в 16:30, Щукин планирует преподнести супруге кольцо с бриллиантами. Также на церемонии споёт их дочь Марта и приедет поприветствовать молодых сын Кирилл.

О том, какими ещё эпатажными поступками известен Андрей Щукин, читайте в материале amic.ru «Известный алтайский политик Андрей Щукин ушёл из Управления юстиции ради новой должности».