В этот день принято предсказывать, каким будет урожай. Есть несколько способов, как это сделать

13 июня 2021, 08:02, ИА Амител

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Народный праздник Еремей Распрягальник отмечают в России 13 июня. В эту дату наши предки чествовали святого Ерма, апостола от семидесяти и епископа Филлипополя Фракийского.

Какие традиции славяне соблюдали на Еремея Распрягальника и на какие приметы обращали внимание — в материале amic.ru.

1 Что обязательно нужно сделать на Еремея Распрягальника? На Еремея Распрягальника жители Руси занимались посевами и собирали первый урожай. Люди приговаривали: "Распрягальник — конец сева, коня распрягай". Наши предки 13 июня обязательно прислушивались, как кукует кукушка. По поверьям, если её крики громкие и частые, то урожай будет богатым. Но это не единственный признак, по которому в праздник предсказывали будущий урожай. Считалось, что он будет хорошим, если на Еремея Распрягальника.

2 Что нельзя делать на Еремея Распрягальника? Есть убеждение, что на Еремея Распрягальника нельзя менять место работы, иначе, мол, могут появиться проблемы с деньгами. Кроме того, 13 июня запрещено повышать голос и ссориться. В противном случае есть рис накликать на себя беду. Не следует на Еремея Распрягальника и поддаваться негативу. Неприятные эмоции не должны оставаться на душе долгое время, иначе вероятны неудачи в делах и личной жизни.