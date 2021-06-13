Еремей Распрягальник. Почему 13 июня нельзя ругаться и менять место работы?
В этот день принято предсказывать, каким будет урожай. Есть несколько способов, как это сделать
13 июня 2021, 08:02, ИА Амител
Народный праздник Еремей Распрягальник отмечают в России 13 июня. В эту дату наши предки чествовали святого Ерма, апостола от семидесяти и епископа Филлипополя Фракийского.
Какие традиции славяне соблюдали на Еремея Распрягальника и на какие приметы обращали внимание — в материале amic.ru.
Что обязательно нужно сделать на Еремея Распрягальника?
На Еремея Распрягальника жители Руси занимались посевами и собирали первый урожай. Люди приговаривали: "Распрягальник — конец сева, коня распрягай".
Наши предки 13 июня обязательно прислушивались, как кукует кукушка. По поверьям, если её крики громкие и частые, то урожай будет богатым.
Но это не единственный признак, по которому в праздник предсказывали будущий урожай. Считалось, что он будет хорошим, если на Еремея Распрягальника.
Что нельзя делать на Еремея Распрягальника?
Есть убеждение, что на Еремея Распрягальника нельзя менять место работы, иначе, мол, могут появиться проблемы с деньгами.
Кроме того, 13 июня запрещено повышать голос и ссориться. В противном случае есть рис накликать на себя беду.
Не следует на Еремея Распрягальника и поддаваться негативу. Неприятные эмоции не должны оставаться на душе долгое время, иначе вероятны неудачи в делах и личной жизни.
Народные приметы 13 июня
- Вечером 13 июня много росы — значит, 14 июня будет жара.
- Непогода на Еремея Распрягальника — к суровой зиме.
- Оводы сильно кусаются 13 июня — жди дождя.
- Кукушка кукует — будет солнечно и тепло.
- Много кузнечиков — будет засуха.
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