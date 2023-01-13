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Ещё в 24 населённых пунктах Алтайского края подключат газ

Голубое топливо получат жители сёл Ребрихинского, Тюменцевского, Зонального, Косихинского, Алтайского, Целинного и Топчихинского районов

13 января 2023, 14:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в ближайшие годы газифицируют 24 населённых пункта, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Будут газифицированы сёла Ребрихинского района: Подстепное, Касмалинка, Боровлянка, Паново, Клочки, Белово и станция Ребриха. Масштабные работы проведут в Тюменцевском районе. Там до 2025 года планируют газифицировать сёла Тюменцево, Урывка, Вознесенка, Берёзовка, Мезенцево, Юдиха, посёлки Трубачёво, Карповский, Сосновка и Заводской. В Зональном районе проведут работы в селе Буланиха и посёлке Октябрьском, в Косихинском районе — в посёлке Украинском, в Алтайском районе — в посёлке Катунь и селе Ая, в Целинном районе — в селе Бочкари, в Топчихинском районе — в селе Топчиха", — перечислили в региональном правительстве.

Также в крае продолжается реализация программы социальной догазификации, которая предполагает бесплатное подведение газа до границы земельного участка в уже газифицированных населённых пунктах. В план-график вошло больше 58 тысяч домовладений в 106 населённых пунктах.

Догазификация носит заявительный характер, заявку можно подать на портале Единого оператора газификации.  

 

Комментарии 6

  • Про степную зону снова молчат. Славгородский округ газа дождется только при инопланетянах.
    13 января, Гость   Ответить
  • Гость, так карлуша еще в заявлял что в 2016 году Славгород будет газифицирован и вы что подвергаете сомнению слова члена совета федерации
    13 января, Гость   Ответить
  • Про Рубцовск опять молчок.
    13 января, Гость   Ответить
  • Как решается вопрос с газификацией поселков, где первоначально жители за свой счёт проложили уличные сети!? Ведь в дома ещё не все завели, а новых садят. И мало того, что игнорируя первоначальные вложения собственников, так ещё и игнорируют пропускную способность сетей! Ведь рассчитаны сети были на конкретное число домовладений. Люди скинулись, оплатили, и в итоге могут газ в дома не получить? Вам не кажется что это начало большого скандала на всю страну? Ведь ещё оказывается, что проекты газификации пригородных поселков уже были сделаны государством. А с жителей повторно наличкой собирали деньги ещё и на проект!
    16 января, Гость   Ответить
  • А Славгород опять не входит в этот план ,говорили же ,что к 2025 году газ заведут в Славгородский округ
    17 января, Гость   Ответить
  • Позорище! За три года нужно весь Алтайский край Газофицировать!
    17 января, Гость   Ответить
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