Есть ли в барнаульском парке «Изумрудный» проблема с парковками и можно ли её решить

Жители ближайших к «Изумрудному» домов пожаловались в соцсетях на проблемы с парковками в барнаульском парке. По их словам, мест для машин у парка не хватает и автомобилисты заезжают во дворы стоящих рядом домов. Из-за этого по двору не могут проехать пожарные машины. Amic.ru разобрался, как возникла проблема и чего хотят люди.

«Оккупанты» двора

О проблеме жители Барнаула написали в сообществах «Барнаул 22» и «Чёрное и Белое Барнаул». В посте они рассказали, что машины «оккупируют» жилой двор напротив входа в парк. Например, страдают жители дома на пр. Комсомольском, 101.

«Двор забит полностью машинами гостей парка: машины стоят на пешеходных дорожках, зелёных зонах и на выезде из дворов домов. Незваные гости ставят машины впритык к дому, что не позволяет жильцам пройти рядом с домом. Даже детям приходится выходить на проезжую часть. Местным автовладельцам негде припарковать свои машины, а ведь скоро зима. Проблема только усугубится», — возмутилась жительница одного из домов рядом с «Изумрудным».

По её словам, у двора нужно установить шлагбаум и поставить указатели на внутреннюю парковку.

Девушка рассказала amic.ru, что проблема существует уже полтора года. После перекрытия моста на Новом рынке ситуация усугубилась, там стало проезжать больше автомобилей. Кроме того, в парке выросло число мероприятий, и теперь перед местом отдыха стоит «целый улей» машин на парковке. Водители едут во дворы даже когда есть свободные парковочные места рядом с парком, отмечают жители.

«Даже при свободных местах на парковке вдоль парка они всё равно едут к нам во двор: удобно, площадка отремонтированная, широкая. Когда начинаешь их просить уехать с придомовой территории, они грубо отвечают, что где хотят, там и паркуются, знаков запрещающих нет. Дискомфорт чувствуется, когда приезжаешь домой после работы, а машину припарковать негде. Приходится загонять её к крыльцу, мусоркам, газовым блокам и так далее. На выходных лишний раз не выезжаешь из дома, потому что по возвращении негде будет машину поставить», — объяснила девушка.

По словам недовольной жительницы, её соседи несколько раз обращались в администрацию Барнаула, но проблема так и не решилась.

При этом автомобили стоят везде: на пешеходных дорожках, вдоль домов и на въезде во внутренний двор, подчёркивает девушка. Места заняты до поздней ночи, отмечает она.

Как рассказывает Юрий, проживающий в доме на ул. Профинтерна, 59, их двор в последнее время заставлен машинами, и такая ситуация происходит постоянно. Жители даже ставили шлагбаум на въезде во двор, но это проблему не решило, отметил он.

Автомобили перед входом в парк «Изумрудный» / Фото предоставлено местной жительницей

«Мусорная машина не может пройти»

Серьёзность проблемы подтверждает и председатель правления ТСЖ «Уют нашего дома» (оно отвечает за дом на ул. Профинтерна, 59) Сергей Бондаренко. По его словам, соседи периодически жалуются на проблему. Особенно она обостряется во время праздников и мероприятий, тогда машин довольно много. Некоторые из них даже мешают проехать мусоровозу, говорит Сергей Бондаренко.

«Бывает, если кто-то автомобиль не прижмёт к бордюру, мусорная машина пройти не может. Пожарных пока вроде не блокировали, но проблемы могут быть. Скорая проезжает спокойно», — рассказал Бондаренко.

По его словам, пока ещё проехать через двор возможно, однако в скором времени ситуация может обостриться. Ведь сейчас рядом с парком застраивается всё больше территорий, а парк заканчивают благоустраивать. Когда там появится пруд и другие блага, число посетителей может вырасти ещё сильнее, допускает Бондаренко.

Автомобили перед входом в парк «Изумрудный» / Фото предоставлено местной жительницей

Но ограничить въезд во двор нельзя, отметил председатель правления ТСЖ. Ведь для этого нужен дежурный, который будет открывать его для скорой помощи или пожарной машины.

«В своё время шлагбаум у нас стоял, но его вандалы какие-то свернули и обратно его так никто и не поставил. Тогда правомерность этого объекта также была под вопросом. У жителей есть желание ставить шлагбаум, но это практически невозможно воплотить в жизнь. Это технический вопрос, наш дом не может позволить себе диспетчера или консьержа, в этом вся и беда», — рассказал Сергей Бондаренко.

Власти решат проблему?

Барнаульские власти в комментариях к посту в паблике «Барнаул 22» отметили со ссылкой на представителей «Изумрудного», что в следующем году планируется сделать дополнительные парковки в районе пруда в «Изумрудном», там установят соответствующие дорожные знаки.

Руководитель «Изумрудного» Владислав Вакаев рассказал amic.ru, что недавно в парке появилось 51 парковочное место, тем самым их количество увеличилось с 40 до 91. Но в ближайшее время их станет больше. Во-первых, скоро заработает спортивный комплекс рядом с «Изумрудным», и это даст ещё 100 парковочных мест, отметил Вакаев. Во-вторых, в 2024 году парк планирует организовать ещё 100 мест для машин со стороны проспекта Сибирского. А в-третьих, ещё одна сотня появится в ближайшие годы рядом с ледовым дворцом «Алтай» (когда его достроят). Таким образом, всего около парка смогут разместиться около 400 машин, и мест на всех должно хватить, заверяет Вакаев.

Автомобили перед входом в парк «Изумрудный» / Фото предоставлено местной жительницей

Есть и другие факторы, которые улучшат ситуацию с парковками у «Изумрудного», уверен Вакаев. Так, уже в 2022 году закончится реконструкция озера в парке. Последние два-три месяца многие парковочные места занимает строительная техника, она уйдёт и освободит территорию, рассказывает Вакаев. А ещё «Изумрудному» скоро появятся альтернативы, считает руководитель парка.

«Сейчас в городе, по сути, есть один полноценный парк, и это „Изумрудный“. Он перегружен. Это, конечно, хорошо, но даёт понять, что в Барнауле существует дефицит парков. В ближайшее время появится, например, обновлённый „Юбилейный“, отремонтируют другие парки и многие люди направятся туда. Уверен, что вскоре проблема парковок жителей волновать не будет», — поделился Вакаев.

Пока же Вакаев просит горожан с пониманием отнестись к этой ситуации или же решать проблему своими методами — с помощью всё того же шлагбаума. Главное, отмечает Вакаев, нужно понимать, что «Изумрудный» приносит жителям близлежащих домов не только проблемы, но и блага. У людей появилась новая прогулочная зона, недвижимость рядом с «Изумрудным» выросла в цене в два раза.

«Надо понимать, что парк оживает. Для жителей тут есть как плюсы, так и минусы. Постараемся вместе с администрацией все проблемы решить. Но во время крупных мероприятий могут быть шум, музыка, проблемы с парковками несколько раз в году. Не могу гарантировать, что этого не будет», — сказал Вакаев.

По его словам, руководство парка намерено посетителей просить также оставлять машины подальше от зоны отдыха — хотя бы за 200 метров. Например, есть зона на пересечении пр. Комсомольского и ул. Советской, в выходные она пустует, и там вполне можно парковаться, не посягая на дворовую территорию, отмечает руководитель «Изумрудного».

Жители говорят, что в первую очередь им бы хотелось, чтобы рядом с парком установили указатели на внутреннюю парковку «Изумрудного», шлагбаум или знаки с призывом не занимать придомовую территорию. По словам жительницы дома на пр. Комсомольском, 101, в 2023 году власти пообещали установить знаки. Но, считают жители, это не гарантирует, что их двор не будут заставлять машинами.

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