"Этикет рекомендует". Как зубочистка может испортить карьеру и почему мужчинам не стоит носить белые туфли

Евгения Скиба рассказала, какие пять тем под запретом при светской беседе

17 января 2023, 07:19, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как правильно размешивать чай и класть ли в него лимон? Можно ли пользоваться зубочисткой за столом? Кто первым входит в лифт – мужчина или женщина? Об этом amic.ru и Дмитрию Негрееву рассказала тренер по этикету Евгения Скиба. А ещё о том, как едят стейки в разных странах, сколько времени отводится для ответа на письмо по электронной почте и почему мужчинам лучше не надевать белые туфли.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кто такая Евгения Скиба?



Евгения Скиба – тренер по этикету, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу, обладатель Национальной премии по этикету, протоколу и имиджу (2019 год). Родилась 11 января 1982 года в Лениногорске (Восточный Казахстан), в 1992 году с мамой и братом переехала в Барнаул. Окончила Алтайский государственный институт культуры по специальности "менеджер культуры". Обучалась у специалиста в области этикета и протокола, представителя Объединения членов рода Романовых в России Ивана Арцишевского (Санкт-Петербург). Мама дочери Василисы и сына Ильи.

"Есть стереотип, что этикет — это для аристократов"

– Евгения, чем вы занимались до того, как начали обучать людей этикету?

– В основном я работала мамой: у меня двое детей. Сыну уже 20 лет, дочери восемь. А что касается карьеры, до второго декрета я работала продюсером студии звукозаписи, мы занимались производством аудиорекламы, копирайтером. А потом ушла во второй декрет и начала изучать этикет.

– Почему выбрали такую экзотическую специальность?

– Я бы не сказала, что она экзотическая сейчас. На самом деле, когда я узнала, что у меня будет дочь, мне захотелось, чтобы она научилась вести себя в обществе. И был ещё один момент, который меня подвиг. К нам приезжал бизнес-тренер Александр Белгороков, и в перерыве на обеде он сел за наш стол и рассказывал о мероприятиях – дегустациях, приёмах, на которых он бывает. И я поняла, что я бы на них не смогла чувствовать себя комфортно.

– Почему?

– Потому что есть вещи, которые я не знала на тот момент. Бывают мероприятия разного уровня, бывают очень высокого, где дресс-код white tie (дресс-код президентских приёмов, королевских балов и церемонии вручения Нобелевской премии, – прим. ред.). Мне стало интересно, и я начала изучать. Потом стала заниматься благотворительными проектами. В первые годы своей деятельности провела очень много бесплатных мероприятий, чтобы принести пользу. За просветительскую деятельность я получила национальную премию по этикету.

Самым тяжёлым для меня был тренинг в детской онкологической больнице, я плакала после него два дня. Детей там стараются как-то отвлекать, для них это было и обучение, и развлечение. Мы занимались столовым этикетом, рисовали сервировку, я рассказывала правила.















Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– А сейчас вы своими тренингами зарабатываете деньги?

– Нет, я не могу сказать, что это прямо бизнес. Наверное, больше это всё-таки занятие для души, но периодически приносит деньги. Этикет – тема достаточно узкая. Есть такой стереотип, что этикет – это для аристократов или для каких-то очень обеспеченных людей. На самом деле, я часто детям об этом говорю, вы выходите из своей квартиры, видите соседей, что нужно сделать? Поздороваться.

– Но этому же дома учат.

– Не всех учат. Кто-то, здороваясь, говорит "добрый день", а кто-то говорит "здрасьте".

– Ну это не страшно.

– Или, кто первым заходит в лифт?

– Мужчина всегда первым заходит.

– Это правило безопасности было актуально раньше, сейчас правила говорят, что в лифт заходит тот, кто ближе к двери. В деловом этикете нет гендерных различий. Многие правила, установленные 100, 50 лет назад или даже совсем недавно, сейчас трансформировались.

– Например?

– Например те, которые касаются цифрового этикета. Ещё недавно было правило – на электронное письмо нужно ответить не позднее 48 часов. Сейчас это уже максимум 24 часа, потому что всё ускоряется.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Вам могут подать блюдо на полене, и вы можете его спокойно есть руками"

– А кто устанавливает эти правила?

– На самом деле, это, наверное, устанавливает ситуация, жизнь. Цифровой этикет формируется прямо на наших глазах. Первый вопрос, который задают, – можно ли использовать голосовые сообщения?

Или столовый этикет. Сейчас очень много авторской кухни. Вам могут подать блюдо, например, на полене, и вы можете его спокойно есть руками. Это зависит от ресторана.

– Слушайте, но ведь в столовом этикете всё довольно просто. Приборы расположены от края к центру в порядке перемены блюд. Бери и пользуйся. Этому надо специально учиться?

– Кому-то да, кому-то нет. Вам, может быть, повезло, что вам в семье об этом рассказывали.

– Да это как-то из жизни всё идёт. Всё должно идти из жизни.

– Я, допустим, до изучения этикета не знала, как пользоваться тканевой салфеткой. Кто-то вообще считает, что ею не нужно пользоваться.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– Вы ещё много нового для себя открыли, когда стали знакомиться с правилами этикета?

– Да, то, что касается дресс-кода, взаимоотношений в деловой среде, организации бизнес-встреч. Элементарно, как переходить с вы на ты. Есть нюансы, на которые люди нечасто обращают внимание, но которые важны.

"На личные консультации в основном приходят девушки"

– Что за люди ваши клиенты?

– На личные консультации, да и на тренинги, в основном приходят девушки, у которых либо свой бизнес, либо им надо поддерживать деловые отношения с партнёрами. Мужчины редко очень приходят.

Сейчас я преподаю в нескольких модельных школах и вижу хорошую обратную связь. Родителям комфортно от того, что их дети знают правила. Особенно если они путешествуют в Европу. Дети им показывают, как надо.

– Чему люди хотят научиться?

– Самопрезентации, если кратко. Как правильно зайти, как правильно одеться, что говорить, как вести себя в пространстве. Я показываю, как сидит настоящая леди, как лучше сидеть мужчине, чтобы на фото выглядеть достойно.

"У девушек колени всегда должны быть вместе"

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

– И как?

– Самое главное, чтобы была ровная осанка. Я этому уделяю большое внимание на занятиях с детьми. Многим из них это сложно, потому что они постоянно сидят в телефонах.

У девушек колени всегда должны быть вместе. Если вы зайдёте в любой фастфуд, вы увидите, как сидят подростки. Они надевают одежду оверсайз, чтобы было непонятно, к какому гендеру ты относишься. И исходя из этого всё поведение. Если ты не презентуешь себя, не хочешь перспектив и карьерного роста, может быть, это не важно.

"Он не умел вести себя за столом, пользовался зубочисткой"

– А карьерный рост связан со знанием этикета?

– Сто процентов. Я знаю реальный кейс, его рассказывали коллеги на форуме в Москве. Менеджера очень крупной компании никак не продвигали на следующий уровень. Оказалось, что он не умел вести себя за столом, пользовался зубочисткой. Это увидел руководитель, он сказал, что не может, например, пригласить его на встречу с иностранными партнёрами. Казалось бы, мелочь, а человек не может из-за неё сделать карьеру.

– Вам, наверное, тяжело жить – кто-то колени раздвигает, кто-то зубочистку достал, кто-то вилку не так держит...

– Я, конечно, обращаю внимание, но для меня это не повод, чтобы не общаться с человеком. Я знаю правила, и если человеку интересно, я расскажу, что можно и что нельзя. Когда я начинала, было очень много критики в мой адрес. Мне говорили: где Барнаул и где этикет? Барнаул многие считают большой деревней. Особенно, когда ты приезжаешь в Москву: откуда ты? Все же думают, что у нас тут медведи ходят.

– Так они же сами в Москву из Рубцовска приехали или из Барабинска.

– Вот! И тем не менее я очень часто это слышала.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"С лимоном всё очень сложно"

– Раз мы пьём чай, давайте поговорим о чайном этикете.

– Если мы наливаем чай, то наливаем не до краёв, оставляем место в чашке, потому что человек может положить сахар, лимон, налить молоко. С лимоном всё очень сложно. Сервировали лимон, положили для него специальную вилочку. И тут дилемма – оставлять его в чашке или доставать? Если мы начнём пить с ним, он может выпасть – конфуз. Если мы его достанем – куда его положить?

– Так что делать с лимоном?

– Это ваш выбор. Зависит от ситуации. Если вас пригласили на домашний приём, то лучше посмотреть, как делает хозяйка.

Теперь сахар. Его насыпают общей ложкой, не прикасаясь к своему чаю. Размешивают своей ложкой. Есть французский вариант – размешать по кругу, есть английский, когда вы берёте ложечку и делаете движения от себя и к себе. Выглядит это очень красиво.

А специалисты по чаю вообще говорят, не надо ничего класть в него, потому что мы должны наслаждаться ароматом чая. Хороший чай не требует никаких добавок.

– Ну это вопрос дискуссионный.

– Да, это вопрос вкуса. Этикет, в принципе, рекомендует. Строго говорит протокол. В протоколе всё должно быть по полочкам.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Не все могут красиво съесть целиком приготовленную рыбу"

– А какие ещё сложности есть за столом, кроме обращения с лимоном?

– Ну, например, сколько людей умеют пользоваться рыбным ножом и тем более рыбной вилкой, у которой есть специальное отверстие? Далеко не все могут красиво съесть целиком приготовленную рыбу. Одно дело филе, там проблем не возникает. А если она целиком приготовлена. Как её есть? Многие не знают, как это делать.

Или, допустим, тот же стейк. В Англии едят одним образом, в России – другим, во Франции, в Америке…

– А в чём разница?

– Англичане отрезали кусочек, съели, потом следующий и так далее. Французы могут вообще не сервировать вам нож, потому что мясо будет такой степени готовности, что понадобится одна вилка. Американцы нарезают стейк полностью, убирают нож на борт тарелки, перекладывают вилку в правую руку и едят.

– Некоторые люди всё едят ножом и вилкой, даже котлеты или салат оливье.

– Они просто едят по-английски. Используют нож для упора, чтобы ничего не упало.

"Не знаю, где могут быть уместны мужские белые туфли"

– Давайте теперь о дресс-коде.

– Это тема неисчерпаемая. Вот, например, к нам на Шукшинский кинофестиваль приезжают актёры. Там красная дорожка. И иногда я диву даюсь – они абсолютно не готовятся, идут кто в чём. Понятно, что не надо надевать фрак или смокинг. Но они приезжают в каких-то футболках. Это неуважение, я считаю. Я бы им рекомендовала одеваться по-деловому.

Меня больше всего расстраивает, когда чиновники и политики выглядят не очень. Некоторые женщины позволяют себе трикотаж, люрекс, обтягивающие вещи. Это непозволительно в деловой ситуации.

Где-то я видела фотографию – мужчина пришёл на встречу в администрацию в белых туфлях. Это точно не для деловой встречи. Да я вообще не знаю, где могут быть уместны мужские белые туфли.

В деловом этикете есть понятие "свой-чужой". Либо ты приходишь, и ты свой, либо ты приходишь, и ты чужой. И с тобой общаются, исходя из этого.

Есть брошюра по дресс-коду госслужащих. Можно её прочитать и придерживаться. Речь не идёт о каких-то изысках. Элементарная вещь – носки. Они подбираются под цвет обуви и брюк. Когда мужчина садится, у него не должно быть видно голую ногу. А для многих это открытие. Нельзя носить чёрные костюмы. Чёрный – это секьюрити, обслуживающий персонал или траур.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Для нас букет из срезанных цветов – норма, но это суета для получательницы"

– А каковы секреты цветочного этикета?

– В разных странах он свой. У нас белые хризантемы дарят всем, а во Франции их приносят на похороны. У нас красные розы дарят всем подряд, но это цветы страсти и их дарят только любимым женщинам.

Или чётное и нечётное количество цветов. У нас считается, что чётное количество приносят на похороны. Но после двенадцати цветков это уже не важно. У нас, если ты подаришь букет из двенадцати или четырнадцати цветков, вряд ли тебя кто-то поймёт.

Огромные букеты или корзины не всегда удобны. Их тяжело держать, и нужно место, куда поставить. Для нас букет из срезанных цветов – норма. Но иногда это суета для получательницы. Нужно найти вазу, налить воды. Лучше подарить композицию, которая не требует вазы.

Впрочем, этикет рекомендует, но не настаивает. Вы, например, можете открывать девушке дверь, а можете нет – это вопрос воспитания. Есть девушки, которые предпочитают это делать сами. Но если открываете, главное, не суетиться и не превращаться в швейцара.

"Есть пять запретных тем: религия, политика, деньги, личная жизнь и здоровье"

– А своих детей вы научили этикету?

– Я пытаюсь. Сын более-менее владеет. А дочь – когда как. Иногда ей хочется сопротивляться мне. Я не настаиваю, а просто объясняю, зачем ей нужно знать правила. Стараюсь, чтобы на столе были нож и вилка, наливаю чай в чайную пару. Слежу за её осанкой, чтобы она не наклонялась к еде. Еду подносят ко рту, а не наклоняются к ней.

Ещё учу, как вести светскую беседу. Есть пять запретных тем: религия, политика, деньги, личная жизнь и здоровье. Об этом говорить нельзя.

– А о чём можно?

– О путешествиях, книгах, фильмах. Это темы, которые комфортны всем. Легче всего начать разговор с погоды или с комплимента. Но комплименты умеют делать единицы.

– И как же правильно сделать комплимент?

– Если речь идёт о женщине, то нужно изящно похвалить её образ в целом. Недостаточно сказать, например, что у неё красивое платье. Ни в коем случае нельзя говорить: "Вы сегодня хорошо выглядите", потому что возникает резонный вопрос: "А что, вчера я выглядела плохо?" Делая комплимент мужчине, лучше сказать о его деловых качествах, достижениях. Женщина может подчеркнуть мужественность собеседника.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru