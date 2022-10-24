Фаер-шоу и танцы. Власти Барнаула проведут новогоднее мероприятие за 120 тысяч рублей в 2022 году

Власти Барнаула намерены провести как минимум одно новогоднее мероприятие на Новый год в Парке спорта Алексея Смертина на ул. Энтузиастов, 12в. Лот появился на портале госзакупок ещё 10 октября, сейчас приём заявок уже завершён.

Подрядчик должен будет написать сценарий мероприятия, срежиссировать его, организовать постановку, подобрать вокалистов, сказочных персонажей — Деда Мороза и Снегурочку, сделать шоу-программу, нанять звукорежиссёра, ведущего и светорежиссёра.

Выступать на концерте будет не менее двух творческих коллективов, которые исполнят как минимум восемь творческих номеров (планируются танцевальные и вокальные номера). 15-минутный блок будет посвящён сказочным персонажам, не менее восьми минут продлится фаер-шоу. На всё это планируется потратить около 120 тысяч рублей.

21 августа закончилась подача заявок на проведение мероприятия, сейчас работает комиссия. Контракт вступит в силу 16 декабря и будет действовать до 28 февраля.

Ранее власти нескольких регионов России решили отменить новогодние мероприятия в связи с частичной мобилизацией и спецопераций на Украине. В администрации Барнаула же сначала заявили, что рассмотрят вопрос об отмене новогодних праздников в ноябре 2022 года, однако уже 21 октября решили всё же провести Новый год в городе. Новогодние гулянья, губернаторская ёлка и акция для детей «Ёлка желаний» точно состоятся.

Напомним, что в сентябре стали известны подробности праздничного оформления Барнаула к Новому году.

Новости

Общество Новогодние мероприятия в Алтайском крае и Барнауле решили не отменять

Новости

Общество Власти Бийска ищут бесплатные новогодние ёлки для украшения города