ФАС заставила МТС снижать цены на тарифы
Оператор несколько раз делал услуги связи дороже, но не смог аргументировать повышение цен
Федеральная антимонопольная служба установила нарушение закона со стороны оператора мобильной связи МТС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в январе 2022 года оператор поднял цены на услуги связи более чем для 28 миллионов абонентов на 9,5%. Представители компании объяснили это ростом собственных затрат.
Аналогичное увеличение стоимости тарифов происходило в августе, сентябре и октябре.
«ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — сказано в сообщении ведомства.
Оператора обязали снизить цены на тарифы до экономически обоснованного уровня, а также назначили ему штраф, размер которого будет определён позднее.