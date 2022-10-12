ФАС заставила МТС снижать цены на тарифы

Федеральная антимонопольная служба установила нарушение закона со стороны оператора мобильной связи МТС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в январе 2022 года оператор поднял цены на услуги связи более чем для 28 миллионов абонентов на 9,5%. Представители компании объяснили это ростом собственных затрат.

Аналогичное увеличение стоимости тарифов происходило в августе, сентябре и октябре.

«ФАС России пришла к выводу, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей», — сказано в сообщении ведомства.

Оператора обязали снизить цены на тарифы до экономически обоснованного уровня, а также назначили ему штраф, размер которого будет определён позднее.