Федеральные эксперты проверили благоустройство общественных мест и дворов в Барнауле
Несмотря на ряд замечаний, работу, проводимую в городе, специалисты оценили положительно
15 и 16 сентября член Центрального штаба ОНФ, модератор центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина побывала в городах Алтайского края — Бийске, Белокурихе, Новоалтайске и Барнауле. Специалист оценила работу по благоустройстве в алтайских городах, пишет пресс-служба мэрии.
Во время посещения парка «Изумрудный» Калинина отметила, что она не является сторонником водоемов в общественных пространствах, но руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев отметил, что большинство горожан выступили за то, чтобы оставить пруд в парке. Сейчас ведется основательная работа по подготовке водоема.
Калинина отметила подход рабочих, а также добавила что Барнаул старается следовать современным тенденциям.
Специалист проверила уложенные в парке пешеходные и велосипедные дорожки, после чего отметила правильный для местных климатических условий выбор материалов.
Представитель ОНФ посетила Мизюлинскую рощу, а также возложила большие надежды на парк Юбилейный, несмотря на то, что к нему вопросов было больше всего.
«Общалась с местными жителями, этот парк для них выстраданный, долгожданный, они и сами готовы выходить на субботники, это дорогого стоит, — считает Светлана Калинина. — Он мне напоминает парк в Тюмени. Знаю, что для отдыха туда приезжают даже из других субъектов. Хочу, чтобы у вас было также, потенциал есть».
Калинина также похвалила работу по благоустройству дворов и заявила, что уезжает из Алтайского края «с легким сердцем».
«Меня вдохновили ваши сплоченные команды из управленцев, представителей надзорных органов, подрядчиков и проектировщиков, они работают в тесной связке. Все замечания принимают адекватно, готовы трудиться над ошибками. Да, кое-какие недочеты есть, но ведь их не бывает лишь у тех, кто не работает», — сказала представитель ОНФ.