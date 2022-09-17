Федеральные эксперты проверили благоустройство общественных мест и дворов в Барнауле

15 и 16 сентября член Центрального штаба ОНФ, модератор центра мониторинга благоустройства городской среды Светлана Калинина побывала в городах Алтайского края — Бийске, Белокурихе, Новоалтайске и Барнауле. Специалист оценила работу по благоустройстве в алтайских городах, пишет пресс-служба мэрии.

Во время посещения парка «Изумрудный» Калинина отметила, что она не является сторонником водоемов в общественных пространствах, но руководитель Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев отметил, что большинство горожан выступили за то, чтобы оставить пруд в парке. Сейчас ведется основательная работа по подготовке водоема.

Калинина отметила подход рабочих, а также добавила что Барнаул старается следовать современным тенденциям.

Специалист проверила уложенные в парке пешеходные и велосипедные дорожки, после чего отметила правильный для местных климатических условий выбор материалов.

Представитель ОНФ посетила Мизюлинскую рощу, а также возложила большие надежды на парк Юбилейный, несмотря на то, что к нему вопросов было больше всего.

«Общалась с местными жителями, этот парк для них выстраданный, долгожданный, они и сами готовы выходить на субботники, это дорогого стоит, — считает Светлана Калинина. — Он мне напоминает парк в Тюмени. Знаю, что для отдыха туда приезжают даже из других субъектов. Хочу, чтобы у вас было также, потенциал есть».

Калинина также похвалила работу по благоустройству дворов и заявила, что уезжает из Алтайского края «с легким сердцем».