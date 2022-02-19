Финансирование жилищных сертификатов для сирот в Алтайском крае может превысить миллиард

Объём финансирования жилищных сертификатов для детей-сирот в Алтайском крае в 2022 году может превысить 1,2 млрд рублей. Это на 600 млн больше, чем планировалось изначально. Поправки к бюджету рассмотрят на февральской сессии АКЗС, сообщает «Катунь24».

Как рассказал министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев, с конца 2021 года жители края подали 407 заявлений на получение сертификатов. 169 человек получили жилищные сертификаты, 26 стали собственниками жилья. Поэтому губернатор Алтайского края обратился к депутатам АКЗС с предложением увеличить объёмы финансирования.

Напомним, в конце января в Алтайском крае временно перестали выдавать жилищные сертификаты детям-сиротам, чтобы пересчитать их в большую сторону. Нужда в этом появилась, когда в начале 2022 года Минстрой России увеличил стоимость квадратного метра на 41%: с 42 066 рублей до 62 834 рублей. В связи с этим губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился пересчитать стоимость сертификатов. Изменения затронут и ранее выданные документы.

По словам замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Александра Котельникова, ведомство с ноября 2020-го по конец 2021 года приняло 260 заявлений, из которых 25 превратились в сертификаты стоимостью 1,407 млн рублей. Однако по новым ценам они должны стоить 2,703 млн рублей. Котельников рассказал, что старые сертификаты пересчитают только по заявлениям граждан.