Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО до конца недели

Финляндия может заявить о намерении вступить в НАТО уже сегодня, 12 мая, а Швеция, скорее всего, последует за ней. Об этом пишет Reuters.

По данным собеседников издания, союзники быстро одобрят заявки на вступление этих двух стран в альянс — в течение года.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны. После этого ряд государств заявили о желании вступить в НАТО.

9 мая Путин заявил, что одной из причин начала спецоперации стало создание угроз безопасности РФ из-за расширения альянса.