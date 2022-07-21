«Фотомодель-99». Опубликовано архивное видео с конкурса в Камне-на-Оби

В 1999 году в Камне-на-Оби прошел конкурс «Фотомодель-99». Архивные кадры опубликовала газета «Каменские известия».

«Почти четверть века назад молодые каменские девчонки боролись за победу. Конкурсантки прошли много этапов, чтобы выйти в финал. На архивных видеокадрах кто-то может найти себя, а девушки-участницы покажут своим деткам, как они уверенно держались на подиуме и остроумно отвечали на вопросы», — говорится в сообщении.