Гаагский суд вынес вердикт по делу о рейсе MH17

Самолёт Boeing 777 рейса MH17 был сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» из-под посёлка Первомайского. Такой вердикт вынес Гаагский суд по делу о крушении малазийского лайнера на Украине в июле 2014 года, пишет ТАСС.

Напомним, что Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Согласно версии обвинения, лайнер был сбит ЗРК «Бук», состоящим на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырёх лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой Народной Республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК „Бук“ с поля под посёлком Первомайский. При этом погибли все находившиеся на борту 298 человек», — постановил нидерландский судья Хендрик Стейнхейс.

Отметим, что 21 декабря прошлого года прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе. Обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен, и попросил оправдать его.