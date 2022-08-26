Где в Барнауле пройдёт салют в День города и когда его смотреть?

День рождения Барнаула в 2022 году, который пройдёт 3 сентября, отметят выставками, концертами и праздничным салютом. Рассказываем, где и когда его можно будет посмотреть.

Итак, где мне смотреть салют?

Основной площадкой празднования Дня города традиционно станет площадь Сахарова. Именно там установят главную сцену, где почти весь день, 3 сентября, будут выступать местные артисты и коллективы. После завершения концерта барнаульцев ждёт праздничный салют. Так что если хотите посмотреть на фейерверк, приходите на площадь Сахарова.

Когда начнётся салют?

В 22:00. Он будет длиться не менее семи минут. Обойдётся грандиозное зрелище в 800 тысяч рублей.

Новости

Общество Без Шуфутинского, но с метро. Стала известна часть праздничной программы Дня города в Барнауле и её стоимость

А ещё салюты будут в Барнауле 3 сентября?

Да, небольшие салюты, продолжительностью несколько минут, пройдут во всех четырех районах Барнаула. Начало каждого из них — в 22:00.

Сколько Барнаулу исполнится лет?

В этом году краевая столица будет праздновать 292-летие. Главными темами дня рождения станут 85-летие образования Алтайского края, присвоение Барнаулу статуса «Город трудовой доблести» и Год культурного наследия народов России. Основными городскими площадками должны стать площади Сахарова и Советов, пешеходная улица Мало-Тобольская и парк культуры и отдыха «Центральный».