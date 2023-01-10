Генерал Лапин возглавил Главштаб Сухопутных войск для выполнения нескольких задач

Пока нет официальной информации от Минобороны РФ о назначении

10 января 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: mil.ru

Генерал-полковник Александр Лапин займётся перевооружением на посту начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России, пишут «Известия».

Ранее сообщили, что Лапин сменил Василия Тонкошкурова, который с 2018 года отвечал за развитие сухопутных войск. Примечательно, что должность была вакантной с августа 2022 года — с назначения Тонкошкурова первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ, об этом писал ТАСС.

«Основная задача Лапина в новой должности заключается в планировании боевой подготовки и перевооружения частей и соединений Сухопутных войск», — отмечает издание.

Ранее Лапин командовал группировкой российских войск «Центр» в зоне специальной военной операции на Украине. 4 июля 2022 года удостоен звания Героя России.

Стоит отметить, что пока нет официальной информации от Минобороны РФ о назначении Лапина на новую должность. Ранее «Известия» писали, что должность начальника Главного штаба Сухопутных войск «традиционно считается карьерным трамплином».