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Генерал Лапин возглавил Главштаб Сухопутных войск для выполнения нескольких задач

Пока нет официальной информации от Минобороны РФ о назначении

10 января 2023, 16:14, ИА Амител

Фото: mil.ru
Фото: mil.ru

Генерал-полковник Александр Лапин займётся перевооружением на посту начальника Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России, пишут «Известия».

Ранее сообщили, что Лапин сменил Василия Тонкошкурова, который с 2018 года отвечал за развитие сухопутных войск. Примечательно, что должность была вакантной с августа 2022 года — с назначения Тонкошкурова первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ, об этом писал ТАСС.

«Основная задача Лапина в новой должности заключается в планировании боевой подготовки и перевооружения частей и соединений Сухопутных войск», — отмечает издание.

Ранее Лапин командовал группировкой российских войск «Центр» в зоне специальной военной операции на Украине. 4 июля 2022 года удостоен звания Героя России.

Стоит отметить, что пока нет официальной информации от Минобороны РФ о назначении Лапина на новую должность. Ранее «Известия» писали, что должность начальника Главного штаба Сухопутных войск «традиционно считается карьерным трамплином».

 

Комментарии 6

  • Удачи
    10 января, Гость   Ответить
  • Блестящий полководец!
    10 января, Гость   Ответить
  • Блестящий полководец!--Это сарказм?
    10 января, Гость   Ответить
  • Звание героя России, за что? Победы нет.
    10 января, Гость   Ответить
  • Вперед и наведи порядок. Именно сухопутные войска оказались слабо подготовленные к СВО.
    10 января, Гость   Ответить
  • Враги трепещут...
    10 января, Гость   Ответить
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