Генерала с Алтая назначили командовать Западным военным округом

Уроженец Камня-на-Оби, генерал-лейтенант Роман Бердников возглавил Западный военный округ. О кадровых перестановках, которые произошли 28 сентября, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ и источник, осведомлённый о кадровых перестановках.

Напомним, что ЗВО возглавлял генерал-полковник Александр Журавлёв. При этом на сайте Минобороны он всё ещё значится главой округа, а Бердников указан как командующий 29-й общевойсковой армией.

Бердников родился 31 августа 1974 года в Камне-на-Оби Алтайского края. Под влиянием деда — бывшего военного лётчика — стал курсантом Киевского суворовского училища. Затем окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. Службу начал в 1995 году в Новосибирске, где прошёл путь от командира взвода до начальника штаба мотострелкового полка.

В марте 2019 года Бердникова назначили новым командующим 29 общевойсковой армией в Забайкалье. В 2021 году он руководил российской группировкой в Сирии.