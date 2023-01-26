Генпрокуратура признала деятельность "Медузы" нежелательной в России

В Генпрокуратуре подчеркнули, что действия организации представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности России

26 января 2023, 20:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность латвийской компании Medusa Project*, (владелец интернет-издания "Медуза"*). Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство рассмотрело материалы и деятельность компании, признав иностранную неправительственную организацию нежелательной, поскольку её действия представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Информацию направили в Минюст для внесения сведений в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признали нежелательной в России. Отметим, что само издание ранее уже было признано иностранным агентом, а на его деятельность летом 2022 года обращал внимание основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента