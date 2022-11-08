Глава Алтая решил лично посетить лагерь с мобилизованными из региона

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин прибыл на полигон в Новосибирске, где проводят боевое слаживание и подготовку мобилизованные военнослужащие. Об этом сообщает «Новости Горного Алтая».

Сегодня глава региона встретился с мобилизованными и ознакомился с условиями их жизни. Вместе с ним в лагерь поехал спикер Госсобрания Артур Кохоев и сенатор Владимир Полетаев.

«Встретились со всеми, поговорили, особенно о том, как они устроились. Пока, по словам наших земляков, все в норме. В этом мы убедились, побывав в палатках, столовой и бане», — отметил Кохоев.

В то же время были высказаны предложения и просьбы, которые власти пообещали отработать.

«Передали посылки из районов нашим военным. Земляки выразили слова благодарности жителям Республики Алтай. Все они передают привет своим родным, просят сильно не беспокоиться», — добавил Кохоев.

Также Хорохордин встретился с участником специальной военной операции Мергеном Аскышевым из села Балыкча Улаганского района, который проходит лечение в военном госпитале №425 Министерства обороны РФ в Новосибирске. Он вручил ему медаль «За отвагу», которую он получил за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.