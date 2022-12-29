Глава алтайского ПФР Борис Трофимов покидает свой пост, но на пенсию не уйдёт
Уже написал заявление об увольнении по собственному желанию и провёл все необходимые согласования
29 декабря 2022, 14:51, ИА Амител
Руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Трофимов покидает свой пост, который занимал с 1997 года, пишет «Толк».
«Я написал заявление об увольнении по собственному желанию. Провёл все необходимые согласования с высшим должностным лицом Алтайского края Виктором Петровичем Томенко, с министром труда РФ Антоном Олеговичем Котяковым. Мне предложено в соответствии с моим опытом, стажем новое место — советника нового руководителя фонда с определёнными задачами и полномочиями», — рассказал Трофимов.
Напомним, с 1 января 2023 года в России начнёт работать Социальный фонд России — он объединит ПФР и Фонд социального страхования.
Главой регионального отделения объединённого фонда станет нынешний замглавы отделения ПФР — Ольга Клиндухова.
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