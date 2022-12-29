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Глава алтайского ПФР Борис Трофимов покидает свой пост, но на пенсию не уйдёт

Уже написал заявление об увольнении по собственному желанию и провёл все необходимые согласования

29 декабря 2022, 14:51, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Трофимов покидает свой пост, который занимал с 1997 года, пишет «Толк».

«Я написал заявление об увольнении по собственному желанию. Провёл все необходимые согласования с высшим должностным лицом Алтайского края Виктором Петровичем Томенко, с министром труда РФ Антоном Олеговичем Котяковым. Мне предложено в соответствии с моим опытом, стажем новое место — советника нового руководителя фонда с определёнными задачами и полномочиями», — рассказал Трофимов.

Напомним, с 1 января 2023 года в России начнёт работать Социальный фонд России — он объединит ПФР и Фонд социального страхования.

Главой регионального отделения объединённого фонда станет нынешний замглавы отделения ПФР — Ольга Клиндухова.

Комментарии 24

  • Сколько дармаедов на шее у трудящихся
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Каждому советнику - по советнику! А каждому советнику советника - еще по советнику!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Фонды объединятся,но штаты не сокращаются,а объединяются и всё?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • зарплату советник будет советами получать надеюсь?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Не потопляемый!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • ..... не тонет
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Сколько стариков он приговорил к холокосту голодомором заживо ради премий для себя любимого?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Самому то не стыдно ??? Позорник
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Месяц отдохнет, перерасчет пенсии как неработающий получит и снова устроится.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Оно не тонет!!!!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а что такое "стыдно"?!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Борис Трофимов не самый приятный человек в этом мире. Однако, всем оставившим свои поганые комментарии выше - скажу: вы в реальной жизни ему самому в глаза ничего бы подобного не сказали. Чел крайне харизматичный, его энергетика чувствуется на полу-метре. У него сложная семья, у него сложный путь, но игнорировать его, или оскорблять никто права не имеет. Он достойный деятель своего времени. Ну, а сейчас, видимо время ушло… Ему бы самому чуть раньше свернуть деятельность. Когда сына начали кошмарить
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Вы в реальной жизни ему самому в глаза ничего бы подобного не сказали---По себе, ссыкливому, судите?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, хорошо лизнула Секретарша?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • И на трофимчика сына и на сурка...... Точно также как им на наших сыновей
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, очень правильно. Работу свою знал. Человек с большим опытом.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Работу свою знал. Человек с большим опытом.------про опыт никто спорить не будет. он себя участием в ЕР замарал, так , что не отмыть...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, какую работу сколько лет сидел на двух стульях мотался по депутатской деятельности отчитввался что дадут подчинённые цифры чужими руками жар разгребать, чинушка гребаная пятую точку свою всю жизнь перекрывает. Милый себя в премии не обидел? Советник на советники, пенсы пора дома сидеть, теремок на Партизанской давно пора всех метлой гнать
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, у сына то ещё деньги не нашли, Богданов сдался, а эти вывезли наверное деньги..... Страна, где все покрыто Ираком....
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Я лично могу ему сказать все прямо в глаза, только секретари его до него не допускают, Партизанская 94 обособленное место, где с посетителями разговаривают на крыльце. Ещё, а что он потярял остался советником, других регионах советников нет, почему же Трофимов у такой иммунитет?! И не надо его зашищать его, я лично знаю как он чужими руками жар разгрибает, все наверное забыли Котяков обещал, что Объединенные фонды возглавит ПетроваТ. В и куда делись обещания?!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Харизматичный говоришь, энергетика... Ну-ну, по простому другие эпитеты к нему применимы, но модераторы этих слов не пропустят.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Помню этого комсомольца, друга стелки штань.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • вы в реальной жизни ему самому в глаза ничего бы подобного не сказали----------Говорю в глаза, Трофим и Штань оба в комсомоле вертелись, одна попалась на мелочи, от того огромного объема, что воровала, другой не попался.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Штанина тоже советчицей была, пока органы за штанину не взяли
    30 декабря, Гость   Ответить
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