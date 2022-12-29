Глава алтайского ПФР Борис Трофимов покидает свой пост, но на пенсию не уйдёт

Уже написал заявление об увольнении по собственному желанию и провёл все необходимые согласования

29 декабря 2022, 14:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

Руководитель алтайского отделения Пенсионного фонда России (ПФР) Борис Трофимов покидает свой пост, который занимал с 1997 года, пишет «Толк».

«Я написал заявление об увольнении по собственному желанию. Провёл все необходимые согласования с высшим должностным лицом Алтайского края Виктором Петровичем Томенко, с министром труда РФ Антоном Олеговичем Котяковым. Мне предложено в соответствии с моим опытом, стажем новое место — советника нового руководителя фонда с определёнными задачами и полномочиями», — рассказал Трофимов.

Напомним, с 1 января 2023 года в России начнёт работать Социальный фонд России — он объединит ПФР и Фонд социального страхования.

Главой регионального отделения объединённого фонда станет нынешний замглавы отделения ПФР — Ольга Клиндухова.