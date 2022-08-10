Глава Бийска лично испытал «собянинский» трамвай и сравнил его с небом
Пять московских трамваев 1987-1988 годов выпуска сегодня вышли на два маршрута
Глава Бийска Александр Студеникин проверил удобство передвижения на доставленных из Москвы трамваях, которые 10 августа вышли на линии, пишет «Наш Бийск».
Напомним, часть «собянинских» трамваев Tatra T3SU, которые в 2021 году приехали в Барнаул, отправили в Бийск.
Пять трамваев сегодня вышли на маршруты № 1 и № 3. По словам Студеникина, эти вагоны — промежуточная веха в частичном обновлении трамвайного парка Бийска.
Глава города совершил пробную поездку в новом вагоне по территории трамвайного управления и поделился впечатлениями.
«Ход и уровень шума как небо и земля отличаются от старых бийских вагонов. А расширенная зона для прохода пассажиров очень удобна для часа пик», — подчеркнул Студеникин.
Примечательно, что большинству бийских трамваев более 30 лет, при этом и московским вагонам столько же, но по энергоэффективности они имеют значительное преимущество.
«Пять московских трамваев 1987-1988 годов выпуска в 2004 году прошли модернизацию, были оснащены новым технологичным оборудованием. Таким образом, они расходуют на 40% меньше энергопотребления», — поясняет издание.