Глава Бийска лично испытал «собянинский» трамвай и сравнил его с небом

Глава Бийска Александр Студеникин проверил удобство передвижения на доставленных из Москвы трамваях, которые 10 августа вышли на линии, пишет «Наш Бийск».

Напомним, часть «собянинских» трамваев Tatra T3SU, которые в 2021 году приехали в Барнаул, отправили в Бийск.

Пять трамваев сегодня вышли на маршруты № 1 и № 3. По словам Студеникина, эти вагоны — промежуточная веха в частичном обновлении трамвайного парка Бийска.

Глава города совершил пробную поездку в новом вагоне по территории трамвайного управления и поделился впечатлениями.

«Ход и уровень шума как небо и земля отличаются от старых бийских вагонов. А расширенная зона для прохода пассажиров очень удобна для часа пик», — подчеркнул Студеникин.

Примечательно, что большинству бийских трамваев более 30 лет, при этом и московским вагонам столько же, но по энергоэффективности они имеют значительное преимущество.

«Пять московских трамваев 1987-1988 годов выпуска в 2004 году прошли модернизацию, были оснащены новым технологичным оборудованием. Таким образом, они расходуют на 40% меньше энергопотребления», — поясняет издание.

«Собянинские» трамваи в Бийске / Фото: «Наш Бийск» / Даниил Остроухов