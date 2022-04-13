Глава HeadHunter спрогнозировал возвращение уровня безработицы в России к 2009 году

Генеральный директор сервиса HeadHunter Михаил Жуков предрёк возвращение уровня безработицы в России к показателям 2009 года (примерно до 7,5%). Его слова передаёт РБК.

Жуков видит возможными два варианта развития событий. Первый — краткосрочный всплеск безработицы, а потом резкое падение, второй — резкий всплеск и снижение до показателя 6,5%.

По словам Жукова, после начала спецоперации в России дефицит сотрудников, которые занимаются умственным трудом, стал меньше, но среди работников, которые занимаются физическим трудом, дефицит остаётся.

Ещё одна современная тенденция — резкий рост спроса на начинающих сотрудников и студентов.