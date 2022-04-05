Глава Минтранса дал совет туристам, как объезжать Бийск из-за ремонта коммунального моста

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов посоветовал туристам и гостям региона, которые будут направляться в Республику Алтай, проезжать Бийск через специальный обход. Дело в том, что летом 2022 года в наукограде будут делать ремонт коммунального моста через Бию и на время работ движение наверняка будет затруднено. Об этом Воронов заявил во время пресс-конференции журналистам.

«Мост нуждается в ремонте. Бийск — город уникальный. Его можно объехать по трём направлениям. Например, через объезд. Эта дорога не так популярна у автомобилистов, которые ездят транзитом через Бийск. Этот путь немного длиннее, чем через центр города. Мы будем проводить информационную работу, чтобы предупредить туристов о том, что коммунальный мост будет закрыт», — пояснил министр.

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Прочее Масштабный ремонт коммунального моста в Бийске в 2022 году обойдётся в 150 миллионов

Напомним, ремонт коммунального моста через Бию в городе Бийске обойдётся в 150 миллионов рублей. Работы на переправе пройдут в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Планируется, что полностью мост на ремонт закрывать не будут. Однако уже сейчас бийчан предупреждают, что на время работ движение наверняка будет затруднено. Также ожидается, что временно придётся приостановить движение трамваев в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей. На это время будет организовано дополнительное транспортное обслуживание.

Существующий коммунальный мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролётов. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части — 14 метров. Его пропускная способность — 5 тысяч автомобилей в сутки.