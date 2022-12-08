Главу алтайского Союза ветеранов Афганистана могли задержать в Барнауле

Председателя Алтайской краевой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Сергея Завалихина якобы задержали правоохранители. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на собственные источники.

Завалихина могли задержать утром 7 декабря. Журналисты пытались уточнить информацию в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, однако на момент публикации им сделать этого не удалось. Сам глава организации тоже недоступен — его телефон выключить.

Что именно заинтересовало правоохранителей в деятельности Завалихина — пока не ясно. Согласно ЕГРЮЛ, он возглавляет сразу две организации — уже упомянутое краевое отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» и Алтайскую краевую общественную организацию ветеранов войн. Второе юридическое лицо также занимается услугами стирки и чистки различных изделий. За время своего существования она заключила 20 контрактов с общей стоимостью в 59,9 млн рублей, а среди основных заказчиков — Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства, краевой перинатальный центр (ДАР), краевой диагностический центр, краевой онкодиспансер, Алтайский краевой кардиодиспансер и другие.

Также Завалихин является учредителем компании «Фабрика чистоты», которая оказывает те же услуги медицинским организациям. Общая стоимость контрактов составляет порядка 9,5 млн рублей.