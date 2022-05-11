Главврач Славгородской ЦРБ рассказал, почему трупы здесь размещают на полу морга
По словам представителя медицинского учреждения, это временная мера, которая вызвана нехваткой мест
Главврач Славгородской ЦРБ Дмитрий Григорович отреагировал на возмущения людей после публикации ролика, на котором показано, что тела в местном морге лежат на полу. Его слова передаёт «Банкфакс».
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены условия хранения трупов в морге больницы. Очевидцы также рассказали о нескольких чёрных мешках на улице.
Григорович объяснил, что хранение тел на полу — временная мера, которая связана с нехваткой мест в морге. Говоря о мешках, которые лежат на улице, врач отметил, что в них находятся не тела, а подготовленный для утилизации мусор.
Григорович добавил, что «ничего критического» на видеозаписях нет, а сделаны они были тогда, когда в морге шёл активный рабочий процесс.
«Мы обслуживаем Славгород, Бурлинский, Немецкий, Хабарский, Кулундинский, Табунский районы. Работаем и как патолого-анатомическое отделение, и как судебно-медицинское», — сказал врач, добавив, что порой морг может переполняться.