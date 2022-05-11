Главврач Славгородской ЦРБ рассказал, почему трупы здесь размещают на полу морга

Главврач Славгородской ЦРБ Дмитрий Григорович отреагировал на возмущения людей после публикации ролика, на котором показано, что тела в местном морге лежат на полу. Его слова передаёт «Банкфакс».

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены условия хранения трупов в морге больницы. Очевидцы также рассказали о нескольких чёрных мешках на улице.

Григорович объяснил, что хранение тел на полу — временная мера, которая связана с нехваткой мест в морге. Говоря о мешках, которые лежат на улице, врач отметил, что в них находятся не тела, а подготовленный для утилизации мусор.

Григорович добавил, что «ничего критического» на видеозаписях нет, а сделаны они были тогда, когда в морге шёл активный рабочий процесс.

«Мы обслуживаем Славгород, Бурлинский, Немецкий, Хабарский, Кулундинский, Табунский районы. Работаем и как патолого-анатомическое отделение, и как судебно-медицинское», — сказал врач, добавив, что порой морг может переполняться.