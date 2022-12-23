Голикова поручила Минздраву проработать запрет продажи энергетиков несовершеннолетним

Сейчас такой запрет введён в ряде субъектов России, в том числе и в Новосибирской области

23 декабря 2022, 23:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме проработки запрета продажи школьникам, Голикова призвала проработать вопрос о размещении на таре продукта соответствующей маркировки, а также предложение об ограничении максимального объема тары указанных напитков — не более 0,5 литра.

Сейчас такой запрет введён в Калининградской и Мурманской областях, Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в соседней с Алтайским краем Новосибирской области.