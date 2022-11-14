Голубого барана отправили на Алтай из новосибирского зоопарка
Голубые бараны занесены в Красную книгу
14 ноября 2022, 16:13
Новосибирский зоопарк им. Р. Шило отдал редкого голубого барана (нахура) в заповедник Республики Алтай, сообщает atas.info.
«Из Новосибирска на Алтай 11 ноября отправили пятимесячную особь нахура. Животное будет обитать в заповедной зоне Турочакского района», — рассказали в региональном Россельхознадзоре.
Барана перевезли на автомобиле, за транспортировкой следили специалисты ведомства.
Голубые бараны обитают в Гималаях, Китае, Неаполе и занесены в Красную книгу.
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