Голубого барана отправили на Алтай из новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк им. Р. Шило отдал редкого голубого барана (нахура) в заповедник Республики Алтай, сообщает atas.info.

«Из Новосибирска на Алтай 11 ноября отправили пятимесячную особь нахура. Животное будет обитать в заповедной зоне Турочакского района», — рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Барана перевезли на автомобиле, за транспортировкой следили специалисты ведомства.

Голубые бараны обитают в Гималаях, Китае, Неаполе и занесены в Красную книгу.