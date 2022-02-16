"Горбатого" ремонт исправит. Почему из-за моста на Алтае "взбунтовались" 10 тысяч человек

В Новоалтайске с 14 февраля закрыли на капитальный ремонт мост через железнодорожные пути в сторону Белоярска, который местные жители называют “горбатым”. До конца года переправа будет закрыта для всех видов транспорта. Из-за реконструкции моста около 10 тысяч жителей Белоярска вынуждены добираться на работу в Новоалтайск и Барнаул по федеральной трассе “Чуйский тракт”, делая большой крюк. Местные власти уверяют, что откладывать реконструкцию “горбатого” моста было нельзя, а построить временную переправу невозможно. Однако преодолеть ж/д пути местные жители всё равно смогут. Правда, пешком.

Почему закрыли мост на ремонт?

Виадуку около 50 лет. Он проходит над 12-ю железнодорожными путями. Как и барнаульский мост на Новом рынке, который закроют на ремонт уже в мае, переправа в Новоалтайске находится в предаварийном состоянии. Из-за этого несколько лет назад по мосту запретили передвигаться большегрузам, напомнил amic.ru и.о. главы Новоалтайска Владимир Бодунов. По его словам, опорная часть дорожной конструкции пришла в негодность. Поэтому когда на краевом уровне Новоалтайску решили дать денег на ремонт объекта, то местные власти сразу ухватились за эту идею и решили не откладывать работу в долгий ящик. На реконструкцию виадука выделили около 170 миллионов рублей. Завершить ремонт планируется до 20 декабря 2022 года. Подрядчиком по итогам конкурса стало Барнаульское ДСУ № 4.

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Почему ремонт моста критикуют жители Белоярска?

В посёлке проживает около 10 тысяч человек. Большинство местных жителей работают в Новоалтайске и Барнауле. Из-за ремонта переправы необходимо делать крюк 7-8 километров и добираться до работы по загруженному Чуйскому тракту. Кроме того, из-за капитального ремонта в городе изменилось движение девяти маршрутов общественного транспорта. Время пути увеличится примерно на 20-30 минут. Жители Белоярска опасаются, что будут опаздывать на работу и стоять в бесконечных пробках.

“Мы фактически отрезаны от города, офисов, рабочих мест, общеобразовательных школ, спортивных школ, школ искусств, поликлиник, магазинов. Объезд только по федеральной трассе добавляет к дороге от 15 минут до 1,5 часа. Строительство временной дороги либо оборудование переезда проектировщики и чиновники города, которые не живут в этом районе, сочли нецелесообразным”, — рассказала amic.ru одна из местных жительниц на условиях анонимности.

По её словам, вариантом решения проблемы была бы организация временного движения по железнодорожным путям, ведь ещё 30 лет назад местные жители ездили по рельсам на автомобилях.

Почему сделать временный переезд невозможно?

В администрации Новоалтайска объяснили, что изначально рассматривали возможность сделать временную переправу. Однако её стоимость будет составлять несколько сотен миллионов рублей. Фактически придётся построить просто новый мост, а это нецелесообразно. Также в мэрии думали над тем, чтобы сделать временный переезд через пути под мостом, о котором просили жители Белоярска. Сделать это также не получится.

“В социальных сетях жители просят нас сделать временный проезд через железнодорожные пути. 30 лет назад люди ездили под мостом через пути. Однако прошло уже много лет и сейчас железнодорожный поток настолько интенсивный, что перекрывать ж/д пути нельзя. Мы рассматривали такой вариант совместно с РЖД, но от идеи пришлось отказаться”, — объяснил и.о. главы Новоалтайска Владимир Бодунов.

Однако временный пешеходный мост через пути всё равно будет?

Да. Сразу за путями в сторону Новоалтайска находится несколько крупных промышленных предприятий, на которых работают около 1500 жителей Белоярска. Для их удобства сделают временный пешеходный мост, чтобы люди не добирались на предприятия, делая крюк в несколько километров. Временный пешеходный переход сделают уже в ближайший месяц.

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Как будет ходить общественный транспорт на время реконструкции моста?

Из-за перекрытия моста изменилась схема движения автобусов по маршруту № 120 Барнаул — садоводство “Сосняк”. Маршрут будет проходить следующим образом:

— из Барнаула по Новоалтайску: ул. Деповская, ул. Высоковольтная, ул. Анатолия, ул. Прудская, Р-256 “Чуйский тракт”, ул. Советов, ул. Белоярская, далее по маршруту.

— из Зудилово по Новоалтайску: ул. Белоярская, ул. Советов, Р-256 “Чуйский тракт”, ул. Прудская, ул. Анатолия, ул. Высоковольтная, ул. Деповская, далее по маршруту.

Аналогичной будет и схема движения в обратном направлении.

Остальные же восемь маршрутов также будут ходить по объездной схеме — с заездом на Чуйский тракт. Администрация Новоалтайска опубликовала временную схему движения и расписания городских автобусов.