Сгоревший дом и 13 погибших. Что на данный момент известно о крушении военного самолёта в Ейске?

Военный самолёт Су-34 упал в районе жилого дома по улице Коммунистической, 20/1, в Ейске вечером 17 октября. Из-за этого здание загорелось, погибло 13 человек, около 20 ранено. Amic.ru собрал всю имеющуюся информацию о ЧП.

Что случилось?

Военный истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в районе пересечения улиц Коммунистической и Красной, поблизости от торгового центра «Меотида». В результате ЧП загорелся жилой девятиэтажный дом 1987 года постройки по улице Коммунистической, 20/1, в городе Ейске Краснодарского края. В нём проживают 556 человек, в том числе 76 детей, информирует оперштаб Краснодарского края.

Как рассказал глава МЧС России Александр Куренков, «как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекления. Есть повреждение дома, оно характерное, но пожар возник в результате разлива горючего».

Оперштаб Краснодарского края пишет, что сообщение о происшествии поступило в 18:20 17 октября. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. Огонь захватил все этажи, пожару присвоили третий ранг опасности. По предварительной информации администрации Краснодарского края, пострадало 17 квартир.

Лётчики погибли?

Нет. Как сообщает Минобороны РФ и ряд телеграм-каналов, лётчики, управлявшие истребителем, успели катапультироваться. По информации телеграм-канала «112», пилотов было двое.

Почему упал самолёт?

Авиакатастрофа произошла после вылета самолёта с одного из аэродромов Южного военного округа при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта. Как пишет ТАСС со ссылкой на доклад катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлёте. Затем загорелось топливо самолёта.

ЧП в Ейске / Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сколько человек погибло?

«Интерфакс» со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова пишет, что число погибших в ЧП возросло до 13 человек, среди них трое детей. 19 получили ранения, четверо из них доставлены в Краснодарскую краевую больницу.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что три человека погибли при трагедии, 22 человека пострадали. По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко (их приводит оперштаб Краснодарского края) двое погибших скончались на месте и одна — при поступлении в медорганизацию с тяжёлыми ожогами, несовместимыми с жизнью.

Однако Мурашко назвал другое число пострадавших. По его словам, медпомощь потребовалась 19 пациентам. У четверых из них — лёгкие повреждения, люди уже покинули больницу. На госпитализации находится 15 человек. Среди них две беременные женщины и четверо детей. Все несовершеннолетние либо в удовлетворительном состоянии, либо в состоянии лёгкой степени тяжести.

Первоначально МЧС сообщало о гибели четырёх человек и 25 пострадавших, но потом изменило данные. Кроме того, ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС писал о шестерых погибших и пропавших без вести.

Есть ли кто-то под завалами?

Как сообщил глава МЧС Александр Куренков, людей под завалами уже нет.

Пожар потушили?

Да, МЧС сообщает, что полностью справилось с пожаром. По информации ведомства, на это потребовалось три часа. Однако на месте катастрофы всё ещё работают спасатели. Для тушения пожара спасатели задействовали более 410 человек и 105 единиц техники. В Ейской ЦРБ для пострадавших развернули восемь операционных. Для тяжёлых пациентов подготовили 11 коек реанимации, а для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом.

ЧП в Ейске / Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как помогут людям?

Как сообщает Краснодарский оперштаб, всех желающих отправили в пункты временного размещения, там их обеспечат трёхразовым питанием. Всего эвакуировано 250 человек, в том числе 40 детей. Пунктами временного размещения стали:

— гостиница «Ейск»;

— детский оздоровительный лагерь г. Ейска;

— гостиница «Звезда»;

— ДК «Александровский»;

— ДК «Красноармеец»;

— ДК «Кухаревское».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своём телеграм-канале, что родственникам погибших и пострадавшим единовременно выплатят по 10 тысяч рублей. Каждому прописанному члену семьи при частичной утрате имущества дадут по 50 тысяч рублей, а при полной потере имущества — по 100 тысяч рублей. Пострадавшим в случае лёгкого вреда здоровья положено по 200 тысяч рублей, а в случае среднего или тяжкого вреда — по 400 тысяч рублей. Родственники погибших получат по 1 млн рублей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края передаёт слова Кондратьева:

«Уточняем местонахождение каждого, оказываем максимальную помощь тем, кто сегодня уже нашёлся, для того чтобы обеспечить всем необходимым. А дальше уже будем разбираться, исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры и размешать жильцов в новых квартирах, либо строить».

Возбуждено ли уголовное дело?

Да, Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту крушения истребителя.

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