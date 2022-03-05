Госдума не поддержала инициативу об убийстве бездомных животных
Решать проблему с бродячими собаками будут стерилизацией, но не умерщвлением
Депутаты Госдумы не поддержали идею об убийстве бездомных животных. Об этом «Известиям» рассказал депутат Владимир Бурматов.
«Этот метод гуманного регулирования численности безнадзорных животных сегодня уже используется в ряде субъектов. Стерилизация направлена не только на снижение популяции, но и на снижение количества нападений и покусов. Это научно обосновано», — пояснил парламентарий.
Он отметил, что сейчас в некоторых регионах звучат предложения об умерщвлении бездомных животных, но это противоречит гуманистической концепции.
Также Бурматов добавил, что у регионов должно быть право самостоятельно решать, держать ли бездомных животных в приютах или возвращать на улицы после стерилизации.