Госдума приняла закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования

Госдума в третьем чтении приняла закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом сообщает РИА Новости.

Фонд будет создан путём преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования. Депутаты уверены в том, что объединение этих фондов сделает получение гражданами услуг более удобными.

Отмечается, что реформирование проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства.

В результате цифровой реформы государство сможет централизованно управлять соответствующими выплатами и предоставлять их максимально оперативно.