Госдума приняла закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования
Он будет создан путём преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования
5 июля 2022, 17:55, Илья Звягинцев
Госдума в третьем чтении приняла закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Об этом сообщает РИА Новости.
Фонд будет создан путём преобразования Пенсионного фонда и присоединения к нему Фонда социального страхования. Депутаты уверены в том, что объединение этих фондов сделает получение гражданами услуг более удобными.
Отмечается, что реформирование проводится в рамках проекта по созданию в России социального казначейства.
В результате цифровой реформы государство сможет централизованно управлять соответствующими выплатами и предоставлять их максимально оперативно.
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