Госдума рассмотрит законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным

Госдума уже в следующем месяце может рассмотреть законопроект, согласно которому 31 декабря предлагается сделать выходным днём на федеральном уровне. Об этом пишут «Известия».

Поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ ранее предложила ЛПДР. Парламентарии хотят включить 31 декабря в праздничные дни новогодних каникул, а 8 января, в свою очередь, сделать рабочим. Авторы законопроекта отмечают, что если 31 декабря выпадает не на выходной, то многие работники для подготовки к Новому году вынуждены брать отгулы и оформлять отпуска без содержания.

Как сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, этот вопрос уже давно требует решения. «Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно. Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днём на постоянной основе по всей стране», — сказал Нилов и добавил, что ранее идею также поддерживал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что россияне на Новый год будут отдыхать девять дней — с 31 декабря по 8 января. При этом никаких решений и постановлений для этого не понадобилось, так как последний день 2022 года выпадает на субботу. В понедельник, 9 января 2023 года, нужно будет выходить на работу.