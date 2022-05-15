Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроекты о поддержке экономики в условиях санкций

Законодательные инициативы, направленные на поддержку экономики РФ в условиях санкций, обязательно будут рассмотрены до конца весенней сессии в приоритетном порядке. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

«Эти инициативы, направленные на защиту наших граждан и экономики, в обязательном порядке будут рассмотрены в течение весенней сессии. Все они — в приоритетной повестке Государственной Думы», — заявил он.

Среди них Володин отметил законопроекты о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка, об увеличении бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году, о защите безопасности персональных данных, а также об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом.

При этом в весеннюю сессию депутаты также рассмотрят законопроект об упрощении иностранным IT-специалистам получения вида на жительство и другие.