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Госдума во втором чтении приняла законопроект о пожизненном наказании за диверсии

Законодатели предложили внести в УК РФ три статьи с возможностью назначения максимального наказания

21 декабря 2022, 16:16, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума во втором чтении приняла закон о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за диверсионную деятельность. Об этом сообщает «Дума ТВ».

Законодатели предложили дополнить УК РФ тремя статьями: «Содействие диверсионной деятельности», «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».

Установить уголовную ответственность предлагают за содействие в совершении диверсии, обучении, вербовке, финансирование, а также пропаганду проведения диверсионных действий.

«Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьёй 281 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения указанных преступлений, а равно финансирование диверсии — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от трёхсот тысяч до семисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до четырёх лет либо без такового или пожизненным лишением свободы», — сказано в пояснительной записке.

Комментарии 6

  • А четкие критерии опять забыли прописать.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • А когда примут закон?Депутата взяточника под расстрел?
    21 декабря, Гость   Ответить
  • а если наши то разведчики
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Просто боятся. Бежать им особо некуда, поэтому и страхуются. То за "осквернение" тряпочки, которую раздавали много лет всем подряд и которую куда только не лепили (только не к ордену, как полагается), ввели миллионные штрафы, теперь вот опасаются, что снова барские усадьбы жечь будут.
    21 декабря, Гость   Ответить
  • Под какой расстрел? Даже конфискации нет в законе. Мечтайте еще и о дифференцированном налогообложении и распределении доходов от природных ресурсов. Сказочники.
    22 декабря, Гость   Ответить
  • Вешать надо публично.
    22 декабря, Гость   Ответить
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