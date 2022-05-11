Готовьте тазики. В Барнауле начинаются плановые отключения горячей воды

С 11 мая Сибирская генерирующая компания (СГК) отключит горячую воду сразу в нескольких районах Барнаула. С этого дня в городе стартуют гидравлические испытания — они необходимы, чтобы выявить дефекты на трубах. В это время в теплосеть подают холодную воду под высоким давлением, а жителям многоквартирных и некоторых частных домов приходится терпеть неудобства и обходиться без ванны и душа.

В каких районах начались испытания?

Работы начались по части контуров ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Без горячей воды остались жители следующих улиц:

По контуру ТЭЦ-2 — в части Железнодорожного и Октябрьского районов. Это улица Смирнова, частично ул. П. Сухова, ул. Северо-Западная, пр. Ленина, пр. Коммунаров, пр. Строителей, ул. Воровского, пр. Комсомольский, пр. Красноармейский, ул. 9 Января. Закончатся они 23 мая.

По контуру ТЭЦ-3 — в части Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов. Это улица Молодёжная, Партизанская, Короленко, Челюскинцев, Змеиногорский тракт. Закончатся они 19 мая.

Более подробно зоны отключений можно увидеть на карте ниже.

Кто следующий по контуру ТЭЦ-2?

После окончания первых испытаний работы продолжатся после небольшого перерыва — с 12 по 24 июля. Однако начнут их сразу в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах. Это улица В. Кащеевой, ул. Монтажников, частично пр. Космонавтов, ул. Озерная, 9-й Заводской проезд, ул. Э. Алексеевой, 4, 5, 10, 11 и 12-я Западная, частично ул. Малахова, ул. Г. Титова, ул. 40 лет Октября, ул. Тимуровская, ул. Чудненко, частично ул. П. Сухова и пр. Калинина.

А что ТЭЦ-3?

В этом году по контуру испытаний будет ещё четыре этапа работ.

Следующий этап начнётся 24 мая и закончится 1 июня. Проходить они будут в Индустриальном районе — улица Попова, Северо-Западная, Гущина, Транзитная, Павловский тракт, Северный Власихинский проезд.

Дальнейшие работы (14-22 июня) начнутся сразу в Индустриальном и Железнодорожном районах — улица Советской Армии, Попова, Транзитная, Взлётная, Павловский тракт, а также пос. Новосиликатный и Южный.

С 27 июня по 5 июля испытания придут в Ленинский район. Улица Солнечная Поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Попова и Павловский тракт.

Финальный этап, с 22 по 25 августа, — весь контур ТЭЦ-3 для ремонта найденных повреждений.

Новости

Общество Когда в 2022 году в Барнауле отключат горячую воду из-за опрессовки? График испытаний

В СГК ранее напоминали, что гидравлические испытания — самый эффективный и обязательный в России способ проверки трубопроводов. Он позволяет найти на теплосетях повреждения, которые могут повлечь за собой крупные отключения во время отопительного периода.