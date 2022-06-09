Путин: через 10 лет Россия будет жить лучше

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет наступать «на те же грабли», что и СССР — её экономика всегда будет открытой. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с молодыми предпринимателями. Его слова передаёт ТАСС.

Глава государства отметил, что такую страну, как Россия, «невозможно обнести забором», тогда как «сами отгораживаться не собираемся». Путин отметил, что консолидация общества будет невозможна, если «экономика начнёт «хромать, чихать и кашлять».

Также президент заявил, что через «10 лет Россия будет жить лучше».