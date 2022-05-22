Град и очень сильный ветер. Спасатели предупредили о надвигающейся на Алтай непогоде
Жителям региона порекомендовали избегать шатких конструкций и не прятаться под деревьями
22 мая 2022, 13:25, Илья Звягинцев
Алтайские спасатели предупредили жителей региона о надвигающейся непогоде. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального главка МЧС.
«В Алтайском крае в конце дня 22 мая и ночью 23 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, усиление ветра до 15-20 м/с, местами шквалы 25-27 м/с», — информируют в ведомстве.
Жителям региона порекомендовали отказаться от дальних поездок и проявить осторожность.
Избегайте шатких конструкций и не прячьтесь от непогоды под деревьями.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 112.
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