Скоро рабочие начнут проверять сваи четвёртой опоры на прочность. Если они не деформируется за сутки от давления массой свыше 200 тонн — их начнут наращивать

23 декабря 2022, 16:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Грунт на первой опоре моста на проспекте Ленина укрепляют в круглосуточном режиме. Как сообщает Telegram-канал «Мост», полностью завершить инъектирование на этом участке планируют до конца недели.

Укрепление также провели на четвёртой опоре. Сейчас там ведётся набор прочности грунта и скоро забетонированные сваи проверят на прочность. Для того к сваям прикрепят нагруженные железобетонными плитами балки, после чего домкратами окажут давление свыше 200 тонн. Если конструкция не деформируется за сутки от такого воздействия, то рабочие приступят к наращиванию четвёртой опоры.

Параллельно продолжается устройство буронабивных свай на третьей опоре восьмипролётного путепровода. Подрядчик приступит к этим работам в конце недели. Аналогичные работы уже выполнены на первой и четвёртой опорах.

Вместе с тем продолжается реконструкция трёхпролётного путепровода. Забетонирован ростверк первой опоры, выполняется прогревание бетона, на второй опоре приступили к армированию ростверка и дальнейшему его бетонированию.