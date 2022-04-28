Группа «Би-2» отменила свой концерт в Омске на площадке с баннером в поддержку Путина

Рок-группа «Би-2» отменила концерт в Омске, который был запланирован на сегодня, 28 апреля. Как сообщает портал Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.

Сперва организаторы завесили Z-баннер чёрным полотном, но руководство площадки попросило их убрать ткань, сообщает «Подъем» со ссылкой на представителей спорткомплекса, в котором должно было пройти выступление.

«Артисты приехали и уехали. Кто организовывал, тот завешивал баннер. Тут не только администрация спорткомплекса присутствовала. Не сошлись. И они просто уехали. Мы только предоставляем площадку», — заявили они.

Сама группа же заявила, что в действительности ей не дали провести концерт из-за запрета директора площадки. Музыканты уже успели провести саундчек, однако после им отказали в выступлении.

«В город мы прилетели за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление — однако нам не дали провести концерт, его пришлось отменить. Сейчас эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели. Мы расцениваем эту ситуацию как продолжение нападок на группу и на наших поклонников», — заявили в коллективе, добавив, что вернут деньги всем поклонникам за билеты.